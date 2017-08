Rein Toomla: Savisaare liit saab ilmselt volikokku, kuid jääb seal isolatsiooni

„Künniseks vajalikud hääled peaks Edgar Savisaar suutma ise kokku koguda, kuid oluliseks tegijaks ei tohiks valimisliit saada, kuna keegi ei soovi nendega koostööd teha,“ lausus politoloog Rein Toomla. „See ei olnud tema poolt erakonna loojana loomulikult mitte kõige ilusam käik minna oma erakonnaga vastamisi.“

Viimastel KOV valimistel 2013. aastal oli Tallinnas 5% lävendi ületamiseks vaja 10 925 häält. Edgar Savisaar kogus toona 39 979, Olga Ivanova 2450 häält. Mõlemad kandideerisid siis Lasnamäel, kus Keskerakonna poolt ootab tänavu ees Mihhail Kõlvart.

„Keskerakonna jaoks võib see küll valimiste kontekstis olla valus, kuid kindlasti valitseb neil ka suur kergendustunne.“ Keskerakonna linnavalitsusest kadumist politoloog ei usu. „See, et Savisaar kogub oma 5 kuni 10 kohta peaks olema ka piisav, et teised erakonnad ja valimisliidud kokku ei suudaks lükata Keskerakonda opositsiooni. Keskerakond saab seega valida eri partnerite vahel, kellega moodustada koalitsiooni.“

See aga võib tähendada seda, et nii-öelda puhastunud Keskerakonna vastu peavad hakkama teised partnerid rohkem huvi tundma, tuleb otsida ühist pinnast. „See, et Keskerakonnast tuleb lahti saada, ei kõla enam nii hästi. Samas tekib kõigil võimalus pääseda linnavalitsusse ning partnerile peab natuke igal juhul meeldima.“

Persoonid kõnetavad

Tallinna valimistest üldisemalt kõneldes viitas Toomla, et kuigi politoloogidel on valimiste osalust erakordset raske prognoosida, siis ta ei näe, et olude lahtisem seis suuri muutusi peaks tekitama. „Ma ei arva, et need muutused saavad olema väga drastilised. Eks aktiivsus peaks ilmselt olema kuskil seal 60% juures.“ 2013. aastal oli Tallinnas selleks numbriks 64,1%.

Loe veel

„Kohalike omavalitsuste valimiste eripära on muidugi see, et vaadatakse rohkem persoone. Põhimõttelised lubadused ei erine üksteisest suurel määral, nagunii tuleb teid ja koole parandada,“ märkis Toomla.

Esimese hooga tasub Toomla sõnul Tallinna valimistel nüüd silma peal hoida just valimisliitude tegevusel. „Praegu ripub õhus mitu tükki: Sõõrumaa, Savisaare ja Ojulandi omad. Samuti Vaba Tallinna Kodanik, mis eelmine kord oleks peaaegu ka volikokku pääsenud.“

Tallinna linnavolikogu 79 liiget selgub 15. oktoobril.