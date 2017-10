Rein Toomla Savisaare hävingu põhjustest ja tulevikust: kui ta tahab poliitikas jätkata, kandideerigu üksikkandidaadina

Teatavasti kandideeris Edgar Savisaar tänavustel valimistel enda ja Tegusa Tallinna ühises valimisliidus, mis jäi napilt künnise alla. Savisaar sai küll 3621 häälega isikumandaadi, ent tulemust võib nimetada põrumiseks: saak polnud kümnendikkugi eelmistel valimistel saadud toetusest (39 979).

Politoloog Rein Toomla hinnangul oli kehva tulemuse olulisim tegur asjaolu, et Savisaar ei olnud enam linnapea, ehkki ta end selleks nimetada võis. "Staatus mõjutab ikka. Kui vaatame kasvõi Taavi Aasa ja tema eelmisi valimistulemusi, siis - kui oled linnapea, siis annab see juba ainuüksi mingisuguseid lisapunkte. Kui sa enam ei ole, siis kaotad päris tublisti," ütles Toomla.

Olgu märgitud, et Aas pääses 2013. aastal volikokku 227 häälega. Tänavu tegi ta aga võimsa sööstu, sai 5505 häält, jäädes alla vaid Lasnamäel kandideerinud Mihhail Kõlvartile (24 712 häält) ja Põhja-Tallinnas populaarseks osutunud debütant Raimond Kaljulaidile (5534).

Teiseks põhjuseks arvab Toomla olevat Savisaare käitumise Keskerakonna suhtes. Politoloogi hinnangul on Savisaare varasemad valijad piisavalt erakonnatruud, et parteist eemaldunud Savisaare asemel usaldada erakonna poolt määratud esinumbrit, kelleks osutus Mihhail Kõlvart. "Savisaare parimatele tulemustele jäi Kõlvart küll alla, aga tulemus on ikkagi vägev. Kui Keskerakond ei oleks mingil põhjusel pannud Lasnamäel oma kandidaate välja, oleks Savisaare häältesaak olnud ka tublisti parem," ütles Toomla.

Tähtsuselt alles kolmanda põhjusena toob Toomla välja kohtuprotsessi. "Ehkki venekeelse elanikkonna sajandite pikkune mõtlemine ütleb, et kui inimene on kohtu all, siis on selles süüdi ka kohus ja riik, mõjutas see lõppkokkuvõttes paljusid inimesi, kes on leidnud, et süüdistused on ikkagi päris tõsised, et mitte teda toetada," ütles Toomla.

Politoloogi hinnangul võis hääli minna kaotsi ka Savisaare valijate teadmatusest tema kandidatuuri osas. "Seda võis olla ka teistes ringkondades teiste kandidaatidega, kes eraldusid oma erakonnast. Aga ma ei taha väita, et venekeelne inimene oleks väga halvasti informeeritud Eesti asjadest. Ta on kindlasti halvemini informeeritud kui eestikeelne valija, aga see erinevus ei ole väga suur. Ma arvan, et suur osa valijaid ikkagi teadis küll, kuhu Savisaar läks."

Toomla ei arva, et Savisaarel oleks enam suurt poliitilist tulevikku. "Eile ta küll teatas, et see aktsioon koos valimisliiduga on asjade algus, aga ma arvan, et valimisliidu ülejäänud tegelased, kes said tugevalt kõrvetada, loobuvad poliitikast ja kui nemad loobuvad, siis Savisaarel üksi või koos lähimate kaasvõitlejatega toimetamine muutub väga keeruliseks," ütles Toomla.

Toomla arvates oleks Savisaarel tulevastel riigikogu valimistel mõistlikum kandideerida üksi, mitte erakonna nimekirjas, mille loomise kohta ta vihjanud on. "Riigikogu valimiste kontekstis on 3000-4000 hääle saamine üsna harv juhus. Järsku ta läheb seda teed," arvas Toomla.