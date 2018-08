Rein Toomla: Kui Eesti 200-st saaks erakond, siis oleks tegu tsentristliku või tsentrist vasakul oleva poliitilise jõuga

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi politoloogi Rein Toomla hinnangul oleks Eesti 200 näol erakonnaks saamise puhul tegemist tsentristliku või tsentrist vasakul oleva poliitilise jõuga.

"Kui tuletada meelde nende manifesti, siis pigem oli ta selline kõikehõlmav ja sellised kõikehõlmavad asjad kipuvad olema poliitilises tsentris," ütles Toomla Delfile. "Samas enamik meie erakondi, või võiks ütelda, et kõik need meie erakonnad ongi tsentrierakonnad. EKRE jah kaldub sealt nüüd natuke küll paremale, aga ka mitte väga kaugele," lisas ta.

Toomla sõnul on Eesti erakondade puhul vahe põhiliste küsimuste lahendamisel üsna väike. "Võib pigem arvata, et see Eesti 200 on ka ikkagi tsentripartei, võimalik, et isegi tsentrist vasakul. Kristina Kallas ju eelmistel valimistel kandideeris Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas," märkis ta.

Toomla hinnangul võib oletada, et majandustegelased hakkavad rõhutama parempoolsust. "Aga praegu on silma jäänud siiski rohkem see vasakpoolsus kui miski muu, nii et lõppkokkuvõttes oletan vähemasti mina, et ta jääbki jälle sinna tsentrisse," rääkis ta.