Rein Toomla Kallase kõnest: tal puudub visioon erakonna opositsioonist välja sikutamiseks

Teiseks räägib Kallas sellest, et reformierakond on praegu opositsioonierakond, rõhutades, et sellest seisust tuleb välja tulla ning tema annab erakonnale selle hoo. Siin tekib asjakohane küsimus, kuidas seda teha? Kõik ootasid Kallaselt visiooni, kuidas veenda valijaid, et nad tema poolt hääletaks, kuid kandev visioon jäi siinkohal puudu (kui arvata välja näide, et maksusüsteemi peab parandama). See oleks võinud paremini välja tulla, seda temalt ju tegelikult oodatakse. Talt ei oodata, kuidas süvendada patriotismi või maksusüsteemi muuta, vaid temalt oodatakse seda, kuidas ta toob erakonna välja opositsiooonist.

Suur koalitsioon

Kolmas vastuolu on väljakutse teistele erakondade juhtidele maha istumiseks ning arutamiseks. Ideel omavahel nõu pidada pole iseenesest midagi viga, erakondade juhid võikski konsulteerida, kuid revolutsioon on see, et selline üleskutse kehtib kõikide erakondade juhtidele, vahelduseks pole öeldud, et keegi on "paha". On selgesti tuntav, Savisaar pole enam keskerakonna eesotsas, sest muidu sellist üleskutset poleks tehtud.

Politoloogina mõtlen sellise üleskutse puhul suure koaltsiooni mõistele, mis oleks võimas poliitiline üleskutse. Tema üleskutse rakendada erakondi senisest enam on väga huvitav, sellist mudelit on varem rakendatud näiteks Šveitsis või Soomes.

Juhatuse sisepinged väikesed

Silmitsedes seda juhatuse nimekirja ei oska ma öelda, kes võiks olla lojaalne ja kes väga kriitiline. Ilmselt on olemas mingisugune spekter, aga kuidas see spekter toimima hakkab, tegelikkuses ei tea. Sisuliselt on uuel juhatusel vaid kaks ülesannet: teha valmis kanditaatide nimekiri ja valimisplatvorm, kuid seal võivad tekkida suured vastuolud.

Ütleksin, et erakonna sisepinged pole võrreldavad IRLi või Keskerakonnaga - kedagi pole välja vistatud, tipust pole keegi lahkunud, keegi pole teinud üleskutset luua uut liberaalset erakonda.

Regioonipõhisus

Regioonipõhisus on hea mõte ning tuua juhatusse kohalikke poliitikuid, kuid nähes, et Põhja regiooni juhiks sai Laine Randjärv, kes on olnud tipp-poliitik, ei oska ma öelda, kuidas see päriselt kohaliku tasandi häält juhatusse viib.