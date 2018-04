Rein Toomla: Aab käitus moraalset vastutust võttes riigimehelikult

"Avalikkust rahustab kindlasti see, et minister on tunnistanud eksimist ja vabatahtlikult tagasi astunud. Avalikkust ei häiri, kui Aab mõtleb järgmistel või ülejärgmistel valimistel uuesti poliitikasse tulla. Ta ei lahku poliitikast nii või teisiti," arvas Toomla.

Ta meenutas, et Kristiina Ojulandi puhul häiris avalikkust asjaolu, et Ojuland hakkas selgitama, et pokaal veini on Euroopas lubatud.

Uus minister peab suhtuma nii IRL-i kui sotsiaaldemokraatidesse neutraalselt

"Aabi tagasiastumine valitsuse tervisele head ei tee, see on selge. Tagasiastumise põhjus võib olla ka loomulik põhjus, näiteks tõsine haigestumine. Ikkagi on vaja otsida uus ministrikandidaat. Antud juhul on tegemist keskerakondliku ministriga. Olenemata sellest, et Keskerakond on suur erakond, siis ega seal väga palju valikuid ei ole. Suur osa poliitilisest tipust on erinevatel aegadel lahkunud," selgitas Toomla.

Loe veel

"Kui erakonda kuuluks Kalle Laanet, Rainer Vakra ja Sven Mikser, siis ei oleks probleemi ühe inimese leidmisega. Kõik aimavad, et ükskõik kes see minister olema saab, siis ega tal õieti ei jätku aega asjadega tegelemiseks. Enamik ajast kulub sellele, et end asjadega kurssi viia, ja kui ta on seda suutnud, on uued valimised peal," tõdes Toomla.

Riigihalduse minister Jaak Aab esitas täna tagasiastumisavalduse, kuna jäi 11. märtsi keskpäeval Tartus Lõunakeskuse juures jääknähtudega juhtimisega vahele. Tema vere alkoholisisalduseks mõõdeti 0,28 promilli. Samuti ületas Aab kiirust, sõites 50 km/h alas 73 km/h tunnis.