Rein Taagepera: IRL-i kõdunemine on juba väga kaugele arenenud

Politoloogi ja Res Publica asutaja ning esimese esimehe Rein Taagepera sõnul on IRL-i madalate reitingunumbrite põhjuseks see, et Res Publica tiiva mõjul on erakond oma sisu kaotanud ning isamaalisuse asemel on alles vaid poliitilised tehnoloogiad. Partei tulevikuväljavaateid peab Taagepera pigem tumedateks.

"Aktuaalse kaamera" küsimusele, miks on IRL-i reiting olnud juba pikemat aega väga madal, vastas Taagepera järgnevalt: "Ainult osava poliitilise tehnoloogia varal suudab alguses võita, aga ei ole, mida edasi kanda. See ei ole enam isamaalik partei, see on irvitus isamaa üle. Irlitus, kui soovite. Ja selles mõttes on isegi huvitav, et Res Publica poiste poolne ülevõtt niigi palju aega on võtnud. Sest enam sisu ei ole peale selle, et on üks punt, kes on harjunud koos töötama," vahendas ERR.

Taagepera hinnangul on nn Res Publica tiib on IRL-ilt tema sisu ära võtnud. "See on, ma olin nõus neid toetama, kuna neil olid suured võimed, aga nad tahtsid kole kiiresti sellest kasu saada ja selle asemel, et saada riigimeesteks ja mõelda aastakümnete ulatuses, nad mõtlesid poliitiliste tehnoloogidena," selgitas ta.

"Kui Res Publica poisid möönavad, et kõik, mida nad puudutavad, läheb pika peale raisku, ja tulevad tulema, lähevad poliitiliselt 40-aastaselt erru, siis võib-olla oleks Isamaal veel mingit lootust, aga pole loota, et Res Publica poisid niisama lahkuksid ja isegi kui nad seda teeksid suureks üllatuseks, on ikka IRL-i kõdunemine juba väga kaugele arenenud," nentis Taagepera.