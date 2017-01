Rein Lang: ma loodan, et me elame ees seisvad vaidlused üle

Reformierakondlane Rein Lang ütles peale üldkogu, et uus juhatus annab võimaluse uueks tulemiseks, kuid muudatustega käivad kaasas tulised vaidlused, mille erakond suudab loodetavasti üle elada.

"Erakonna programm oma põhiprintsiipides jääb samas, kuid näiteks on tänase päevani Reformierakonna programmis eesmärkide all liitumine eurotsooniga. See on ju juba tehtud," ütles Rein Lang.

"Kuidagi moodi tuleb nüüd sõnastada, millisena ja kuidas me tahame Euroopa Liidu ja NATO tulevikku näha, sest tulevikumajanduses on see väga oluline. Siin on räägitud jagamismajandusest, kuid see on ju ainult vahend. Mis on uute tehnoloogiate roll? Need on kõik poliitilised küsimused, mida tuleb hakata arutama."

"Minul on alati olnud kartus, et Eesti poliitika räägib asjadest, mis ei ole relevantsed ja tegelikest probleemidest üritatakse eemale minna ja loodetakse, et need lahenevad iseenesest. Reeglina ikka ei lahene," sõnas ta.

"Ma arvan, et Reformierakond sattus opositsiooni, et need probleemid kuhjusid kuni meile öeldi, et puhake jalga. Täna on nüüd võimalus selleks uueks tulemiseks, aga ees seisab ränkraske töö erakonna programmi koostamisel, uue struktuuri püstimpanemisel, mis kõik eelab põhikirja muutust. Sellega käib kaasas suur vaidlus ja ma loodan, et me elame selle vaidluse üle ka."

"Uus juhatus on maailmavaateliselt oluliselt ühtsem kui eelmine ja loodetavasti jõuavad nad nüüd ka protseduurikas kokkuleppele. Näiteks selles osas, millal toimuvad juhatuse koosolekud ja kas neid protokollitakse. See kandis taagana eelmist juhatust kaks aastat," ütles Lang.