Rein Lang hakkab Pevkuri nõunikuna saama 2700 euro suurust kuupalka

Riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuna tööle asunud reformierakondlase Rein Langi brutokuupalk on 2700 eurot. Lang asub nõunikuna tööle täistööajaga.

Eile avalikustas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et käesolevast nädalast saab tema kui riigikogu aseesimehe nõunikuks ammune reformierakondlane, staažikas poliitik Rein Lang.

Lang ütles Delfile, et tema peamisteks ülesanneteks nõunikuna on Pevkuri nõustamine riigiõiguslikes küsimustes ehk kõiges, mis on seotud riigireformiga. "Riigikogu riigiõigusega määratud töö- ja kodukord vajab kindlasti remonti," sõnas Lang.

"Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitavad meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta Riigikogu valimistel," kirjeldas Pevkur Langi rolli nõunikuna.

Ka Lang ise möönis Delfile, et lisaks riigikogu tegemistele tuleb rõhku panna ka järgmisel aastal toimuvatele riigikogu valimistele. "Intensiivselt tuleb tegeleda ka 2019. aasta valimisteks tänase võimukoalitsiooni poliitilistele seisukohtadele mõistetava ja Eesti elu edasiviiva alternatiivi väljatöötamisega," lausus Lang ja lisas, et erakonna volikogu on nii teda kui ka esimeest selleks volitanud, ent Pevkur ei saa riigikogu aseesimehena ainiti sellega tegeleda. "Püüan jõudumööda teda (Hanno Pevkurit - toim) selles nõustada ja aidata," lisas Lang.

Ülemöödunud aasta alguses asus Lang tööle tarkvaraarendusega tegelevas ettevõttes Nortal AS. Langi juhtida on ettevõttes valdkond, mis tegeleb klientide nõustamisega küsimustes, mis puudutavad e-riigi seadusandlikkust, seda eeskätt välisriikides. Langil on praegu Nortalis käsil mitmesuguseid projekte Lähis-Idas.

Nortali tegevdirektor Andre Kull ütles Delfile, et käesolevast aastast töötab Lang Nortalis osakoormusega ja ettevõte on Langi töö korraldanud nii, et see ei mõjutaks tema tööd Lähis-Ida projektide juures.