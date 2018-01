Rein Lang asub tööle Hanno Pevkuri nõunikuna

Reformierakonna esimehe ja riigikogu aseesimehe nõunikuna asub sellest nädalast tööle Rein Lang.

“Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitavad meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta Riigikogu valimistel,” ütles Pevkur.

“On selge, et iga päevaga kasvab Eesti inimeste ootus, et Reformierakond võtaks taas riigi juhtimise vastutuse. Me peame selle vastutuse õigustamiseks kõvasti tööd tegema ja seda parima võimaliku meeskonnana,” lisas Pevkur.

“See on minu teine töökoht. Me valmistume 2019. aasta valimisteks Reformierakonna poolt ja minu asi on vaadata seda, et sellest saaks kokku üks ilus ja korralik erakonna programm,” ütles Lang ERR-i uudisteportaalile.

Rein Lang on kauaaegne Reformierakonna liige ja valiti esmakordselt riigikokku 2003. aastal. Valitsuse töös osales Lang kultuuriministrina aastatel 2011–2013, justiitsministrina 2005–2011 ning enne seda täitis 2005. aastal lühikest aega välisministri ülesandeid. Aastatel 2003–2005 oli Lang riigikogu aseesimees.