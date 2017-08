Reiljan kohtus: toetust Keskerakonnale pakuti, abi Savisaarelt küsiti, aga neid ei seotud omavahel

Villu Reiljan Foto: Rauno Volmar

15. detsember 2014. ASi Silikaat nõunik Villu Reiljan külastab Tallinna linnapea Edgar Savisaart. Reiljan räägib, et Silikaadi omanik Vello Kunman on valmis annetama Keskerakonnale 20 000 eurot. Reiljan räägib, et Kunmani tütrel on majaehitusega mure ja küsib, kas Savisaar saaks seda vaadata. Savisaar ütleb, et uurib asja, võibolla saab midagi teha.