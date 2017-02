Reidi tee tamm vajab Euroopa aasta puu konkursil kandideerimisel kaasmaalaste abi

Euroopa aasta puu valimisel kandideerib ka Reidi tee tamm, mis lõi sassi tee-ehituse esialgse marsruudi. Hetkel on puu 16 osaleja seas 11. kohal, nii et puu vajab kaasmaalaste toetust.

Täna pärastlõunal algusega 16.15 toimus Russalkast 150 meetri kaugusel asuva tamme juures kogunemine ja kui inimesi koguneb piisavalt, siis plaanitakse puu ette haljasalale moodustada inimestest suur süda.

"Praegu meil läheb nigelasti. Oleme 16ne hulgas kohal nr 11 - see on poole konkursi peal liiga tagasihoidlik tulemus, kas pole? Tulge appi ja aitame väärt tamme, see ei võta aega! Preemiaks saate koha fantastilise foto peal, kus peal on süda, loojuv päike, vanalinna katused ja suured reisilaevad. Ilmateade on meiega," kirjutas ürituse eestvedaja Heiki Hanso Facebookis.

Tamm on väga korrapärase võraga, spetsialistid ütlevad, et tegemist on peaaegu saja-aastase puuga. Laiemat tuntust pälvis Russalka tamm sellega, et jäi ette kavandatava Reidi tee kulgemisele ning seetõttu tuli uue maantee projekt ümber teha. Kõneks oli ka tamme "transportimine" sadakond meetrit trassi kulgemise joonelt praeguse Narva maantee poole, ent lõppeks hinnati see plaan siiski liialt keeruliseks ja ka puule ohtlikuks.

Hääletamine toimub 1. kuni 28. veebruarini 2017 siin. Viimasel nädalal (22. kuni 28. veebruarini) on hääletamine salajane ning veebilehelt ei ole enam võimalik leida jooksvat häälte arvu. Tulemused avalikustatakse ning võitjad auhinnatakse 21. märtsil Brüsselis toimuval auhinnatseremoonial.