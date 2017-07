Reidi tee rahvaküsitluse statistika: projekti tahavad Pirita rahvas ja venelased, eestlased on vastu

Täna tutvustas Tallinna linnavalitsus tulemusi küsitlusele, millega uuriti rahva meelsust Reidi tee ehitamise osas. Linnapea kohusetäitja Taavi Aas peab 800 vastajaga küsitlust ammendavaks uuringuks, mille põhjal tõdeda, et diskussioonidest aitab ning et Reidi teed toetab üle poole linlastest. Siiski on palju vastaseid - eriti kriitilised on näiteks noored linlased.

Kui küsitlustulemusi hoolikamalt uurida, joonistub välja, et linlaste seas on tee ehitamise osas vastajagrupiti väga erinevad seisukohad.

Küsitlustulemused annavad huvitavad tulemused rahvusgruppide lõikes, kus selgub, et üldtulemuse (54% linlastest poolt) kergitas projekti eestvedajatele meelepäraseks suuresti vene rahvusest vastanute toetus. Nimelt küündib vene rahvusest vastajate seas heakskiit Reidi tee projektile 64 %-ni. Samal ajal eestlaste seas on toetus 41%.

Ka linnaosade elanike kaupa on seisukohad reidi tee vastu suhteliselt erinevad. Et nõmmekatest kolmandik ei oska tee-ehituse osas seisukohta võtta, on üsnagi mõistetav. Palju polariseerivam on olukord aga näiteks Pirita ja Põhja-Tallinna elanike vahel.

Piritalt tulevatel autojuhtidel on uuest teest ehk rohkem võita ja seega on ka sealse linnaosa elanike seas toetus Reidi teele kõrge – koguni 69%. Seevastu põhjatallinlased, kelle linnaosa peab autodevoo vastu võtma, on märksa vähem entusiastlikumad ning nende seast toetab projekti kõigest 29% vastanutest (46% vastu, 25% erapooletud).

Ka vanus mängib rolli. Näiteks 15-24 aastaste linnaelanikud, kellele Reidi tee kasutusrõõm jääb veel pikkadeks aastakümneteks, on edumeelsele ehitusprojektile toetuse jagamisega kitsid. Nooremast eagrupist on sellisel kujul lahendus vastuvõetav 42 protsendile. Vanuse kasvades suureneb nende hulk, kes tee ehitamist toetavad, kuid samal ajal suureneb ka nende vastajate hulk, kes ei oska konkreetset seisukohta võtta.

Küsitlusele vastas 800 üle 15-aasta vanust tallinlast. 54% vastanuist ütlesid, et toetavad Reidi tee ehitamist linnavalitsuse poolt pakutud viisil. 29% oli neid, kes pigem ei toeta või on vastu, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas linnavalitsuse pressikonverentsil.

Küsiti ka, kas inimesed on selle projektiga kursis, ilmnes seos: kes on projektist teadlikumad, olid selle suhtes ka toetavamad.

"Need kes on selle projekti koostanud, on erialaspetsialistid, jumala eest, mina pole seda koostanud," ütles Taavi Aas vastuseks küsimusele, kas linnavalitusel on plaanis veel erinevate Reidi teed vastustanud huvigruppidega kohtuda ja projekti arutada. Diskussioonide aeg peaks olema läbi, lisas tegevlinnapea.