Reid tuvastas, et lapsi veavad kooli risubussid

Ka bussijuhid ise tunnistasid, et paraku pannakse koolibussiliinile pahatihti just kõige vanemad ja tehniliselt kehvas seisus bussid, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Mitte töökorras turvavööd, lahtised bussiistmed, teibiga kinni kleebitud roolivõimu ohutuli, pidurisüsteemi rikkest märku andev ohutuli, ise avanev pagasiluuk on loetelu, mis maanteeameti töötajatele ja politseile kohe silma hakkasid.

Lapsed ütlesid ühe bussi kohta, et see on selline, kus on lendavad istmed. Bussijuht Kalju vastas, et tõepoolest tuli üks tool põranda küljest ära ja ta tõstis selle kõrvale.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Hanno Viibus märkis, et lendavate istmetega bussis on kahtlemata ohtlik. "See lend võib saada mõnele lapsele saatuslikuks."

Lisaks puuduvad paljudel koolibussidel turvavööd. Ja Euroopa Liidu direktiivi järgi neil ei peagi olema, buss lihtsalt ei tohi sõita kiiremini, kui 60 kilomeetrit tunnis.