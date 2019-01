Regionaalhaigla võttis tänasest esimesena kasutusele üleriigilise digiregistratuuri

Alates tänasest saab regionaalhaigla eriarstide vastuvõtule broneerida vastuvõtuaega riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Teised haiglavõrgu haiglad liituvad üleriigilise digiregistratuuriga poole aasta jooksul.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul teeb digiregistratuur inimeste jaoks arstiaja leidmise lihtsamaks ja suurendab läbipaistvust. "Patsient saab edaspidi broneerida arstiaega kõikidesse raviasutustesse ühest kohast. Lisaks seotakse digiregistratuuri kasutuselevõtuga omavahel arstide väljastatavad digisaatekirjad ja broneeritud vastuvõtuajad. See tähendab, et korraga on võimalik broneerida aeg vaid ühe arsti juurde ning uue aja saab sama saatekirjaga broneerida alles siis, kui eelnev broneering on vabastatud," ütles minister Riina Sikkut. "See välistab võimaluse, et ühe saatekirjaga broneeritakse aegasid mitmete erinevate arstide juurde."

Digiregistratuuri juurutamine annab võimaluse ravijärjekordade täiendavaks sisuliseks analüüsiks. "Digiregistratuur ei lahenda automaatselt ravijärjekorda probleemi, kuid suurendab läbipaistvust. Tekib võimalus mõõta aega, mis kulub saatekirja väljastamisest kuni arsti visiidini. Seeläbi saame teada ka, kuhu tulevikus enam ressurssi suunata," lisas Sikkut.

Esialgu on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu broneerida vastuvõtuaegasid üksnes Põhja-Eesti Regionaalhaigla vastuvõttudele. Endiselt on võimalik vastuvõtuaegasid planeerida ka teisi kanaleid kasutades – nii telefonis, haigla enda digiregistratuuris kui haigla registratuuris kohapeal.

Üleriigiline digiregistratuur on veebirakendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus inimene saab ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides lahendusega liidestunud raviasutustes.