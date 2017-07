Refromierakonna valimislubadus Tallinnas: kaotame lasteaia kohatasu

Reformierakond lubab pealinnas võimule saades kaotada pisut enam kui 57-eurose lasteaia kohatasu.

Täna korraldas Reformierakonna Tallinna tuumik eesotsas Kristen Michali, Yoko Alenderi ja Õnne Pillakuga pressiürituse, kus tutvustasid kaht partei põhilubadust kohalikeks valimisteks Tallinnas. Laste mängutoas toimunud üritusel ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Michal – taustaks mängutoas turnivate laste kisa ja kilked – et erakonna eesmärk on kaotada Tallinnas lasteaia kohatasu.

Kohatasu lasteaias on seotud palga alammäära ehk teisisõnu miinimumpalgaga, kohatasu võib olla sellest kuni 20%. Tallinnas on see ilma ujulata lasteaias veidi üle 12% ehk lapse kohta 57,34 eurot.

"Tallinna linnaeelarve on kolme aastaga tõusnud 501 miljonilt eurolt 615 miljoni euroni ning võimalused lastega perede elu lihtsamaks teha on olemas," sõnas Michal. Kohatasu kaotamine kõigile enam kui 22 000 lasteaialapsele läheks linnale maksma 14 miljonit eurot.

Raha plaanib Reformierakond leida mõistagi linnaeelarvest ja poliitikud lugesid ette kõik need linna seniste juhtide tegevused, mille võiks ära jätta – Tallinna televisioon ja muud.

Kuigi Mihcal kinnitas, et summa ei ole linna 600 miljoni eurose eelarve juures kuigi suur, võib võrdluseks siiski öelda, et kui Tallinnas mindi üle tasuta ühistranspordile, hinnati selle kuluks 20 miljonit eurot aastas. Seega mitte kuigi palju rohkem kui maksaks tasuta lasteaed.

Lisaks soovib reformierakond tõsta järgmise nelja aasta jooksul lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate palka. 10% palgatõus igal aastal tähendaks linnaeearvele umbes 4 miljoni euro suurust kulu.