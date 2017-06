Reforminoorte pöördumine: Kesknoorte skandaal viitab võimupositsiooni kuritarvitamisele

Reforminoored mõistavad hukka Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete käitumise ja leivad, et sellise käitumise lubamine koolitab tulevikuks välja puutumatuse tundega poliitikuid.

"Loeme kurvastusega, kuid kahjuks mitte üllatusega Delfis ilmunud lugu kesknoorte sisekriisist. Lubades sellist käitumust noortekogus, koolitatakse kahjuks välja ka tulevasi Eesti poliitikuid ja riigi arendajaid, kes lähenevad samasuguse puutumatuse tundega kõiki Eesti inimesi puudutavatele otsustele", seisis Reforminoorte pressiteates.

"Kesknoorte juhatus pehmelt öeldes käärib ja on jaotunud pooleks nende vahel, kes on poliitbroileritena tähtsatele ametkohtadele ülendatud ning nende vahel, kelle vastu oma võimupositsiooni ära kasutatakse," sõnas Reforminoorte juhatuse esimees Erkki Keldo.

"Kui niigi murenev Keskerakond soovib näidata, et on avatud ja noortele suunatud organisatsioon, siis oleks õige soovitada erakonna poolt noortekogule, et viimase juhid astuksid tagasi ja korraldataks erakorralised valimised. Ühtlasi oleks sobilik üle vaadata sobivus tänu noortekogule saavutatud kõrgetele ametikohtadele," lisas Keldo.