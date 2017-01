Reformierakonnas käärib, eile kukutati Randpere fraktsiooni aseesimehe kandidaadina läbi, uut ei valitudki

Reformierakonna fraktsioon ei suutnud eile valida riigikogu fraktsioonile teist aseesimeest, sest värske erakonnajuhi Hanno Pevkuri esitatud Valdo Randpere kandidatuur ei saanud fraktsioonikaaslaste toetust.

Eile jäigi aseesimees valimata, mistõttu täna hommikul kogunes Reformierakonna fraktsioon uuesti. Reformierakonna fraktsiooni pressinõunik Anna-Liisa Villmanni sõnul täna aseesimehe küsimust ei arutatud. Millal uuesti hakatakse aseesimeest valima, pole praegu teada.

Reformierakonna fraktsioonil on kaks aseesimeest, üks neist on Maris Lauri ja teine koht on täitmata.

Pevkur sai hiljuti sisevalimistel erakonna esimeheks. Ta võitis valimistel Kristen Michalit ja sai ka Michali järel fraktsiooni esimeheks. Randpere läks sisevalimiste kampaania ajal Michali leerist üle Pevkuri leeri.

Randpere: meil on kohe näkku-makku

Randpere ütles täna, et eile heideti Pevkurile ette soovi oma toetajat ametisse panna. Tegelikult oli Pevkur pakkunud seda kohta Michalile, kes keeldus. Seejärel pakkus Pevkur fraktsiooni aseesimehe kohta mõnele riigikogu komisjoni aseesimehele, et Michal saaks seejärel minna sellesse komisjoni aseesimeheks. Kõik keeldusid, mistõttu Michal on nüüd riigikogu tavaliige. Täna aseesimehe küsimust ei arutatud, mistõttu Pevkur peab uut aseesimehe kandidaati otsima riigikogu tavaliikmete seast.

Randpere hinnangul polnud vastuseisu põhjus tema isik, vaid toetus Pevkurile. Näiteks oldi pahased Delfile antud intervjuu tõttu, milles Randpere teatas toetusest Pevkurile ja kritiseeris erakonna tagatubasid.

"Suur osa fraktsioonist pole suutnud leppida, et Hanno on valimised võitnud," kommenteeris Randpere. Samuti tuleks tema sõnul rohkem taluda seda, kui kellelgi on teistest erinev seisukoht. Sel juhul tuleks vaielda vastu seisukohale, mitte aga kritiseerida inimest. "Meil on kohe näkku-makku," lausus Randpere.

Suurem osa fraktsiooni liikmeid jäid eile Randpere üle hääletamisel erapooletuks. Kuna fraktsiooni aseesimehel oleks aga vaja selget toetust, siis jäi Randpere valimata. Uuesti Randpere samale kohale kandideerida ei taha.