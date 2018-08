Reformierakonnaga liitus ettevõtja Annely Akkermann, kes aasta alguses Isamaa ja Res Publica liidust välja astus

“Ettevõtjana tunnen, et koormus, mille riik meile paneb, on kasvanud liiga suureks. Täna kulub Eestis avaliku võimu teostamiseks viiendiku võrra rohkem raha kui Euroopa Liidus keskmiselt ja seda kannatab kindlasti kärpida,” märkis Akkermann.

“Annely on pika kogemustega ettevõtja, kes on käivitanud mitmeid firmasid väljaspool Tallinna.

Eesti majandus toetub väikestele ja keskmistele ettevõtetele, ehk just selliste inimeste tööle nagu Annely. Seetõttu on mul eriti hea meel, et ta tuleb meie erakonda selliseid ettevõtjaid esindama,” ütles erakonna esimees Kaja Kallas.

Annely Akkermann on juhtinud Kihnu turismi korraldavat ettevõtet AS Kihnurand, AS Kihnu Veeteed ning juhib praegu puidutöödega tegelevat OÜ Eystra Yachtsi.

Akkermann on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Ta on töötanud Pärnu abilinnapea ja Kihnu vallavanemana ning olnud Riigikogu liige aastatel 2011–2015.

