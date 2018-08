Reformierakonnaga liitus endine Eesti Panga asepresident Andres Sutt, kes pürgib ka riigikokku

Andres Sutt ütles, et tahab aidata anda Eesti majandusele uut hingamist. "Me peame tõsiselt mõtlema, kuidas oma riiki naabritega võrreldes konkurentsivõimelisemaks muuta. Tööjõu maksustamine, aktsiisid ja ettevõtlusmaksud on kõik teemad, mis tuleks kriitiliselt üle vaadata. Usun, et Reformierakonnal on kompetents neid probleeme mõista ja valitsuserakonnana lahendada," ütles Sutt.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et tal on hea meel, et nii pädev inimene Reformierakonnaga liitub. "Andres on aastaid töötanud Euroopas riikidega, kelle rahandus pole nii heas korras kui meil. Seetõttu on tal teadmine, milliseid karisid vältida ja kuidas meie majandust veelgi konkurentsivõimelisemaks teha," ütles Kallas.

Teine teema, milles asjad pole Andres Suti meelest Eestis täna hästi, on eelarve tasakaal. "Kui majandusel läheb hästi, tuleks koguda reserve. Tänane valitsus pole aga isegi majandusbuumi harjal eelarvet tasakaalu saanud," märkis Sutt. "Kui maailma majandus peaks kriisi sattuma, ja kriis ükskord tuleb, on Eestil täna sellest kindlasti raskem üle saada. See näitab, et eelmisest finantskriisist ei ole õpitud."

“Eesti on andnud mulle suurepärase hariduse, kultuuri-ja väärtustepagasi ning võimaluse ennast teostada. Nüüd on aeg midagi tagasi anda. See on põhjus, miks ma otsustasin minna poliitikasse ja kandideerida kevadistel valimistel,” ütles Sutt.

Viimati oli Sutt ametis Eesti Energia juhatuses - ta oli seal pool aastat, tema viimane tööpäev oli 22. juunil. Ta on varem töötanud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) tegevjuhi vanemnõunikuna ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu liikmena, esindades Eestit IMFi Põhja-Balti valijaskonnas.

Aastatel 2001–2009 oli ta Eesti Panga asepresident.