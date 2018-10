Reformierakonnaga liitub Urmas Siigur, kes kandideerib ka riigikogusse

Siigur ütles, et tahab koos Reformierakonnaga seista selle eest, et Eesti tervishoiusüsteemi aluspõhimõtted nagu solidaarsus ja patsientide võrdne kohtlemine jääksid samaks, aga pakutava teenuse kvaliteet paraneks.

“Olen ligi kaks aastakümmet olnud Eesti suurima haigla tippjuht, tunnen tervishoidu nii teoorias kui ka praktikas ja tean meie valukohti. Patsiendi jaoks on selleks ennekõike pikad eriarsti järjekorrad.

Lisaraha ei ole siin ainus võimalik lahendus. Üleriigiline digiregistratuur ja laialdasem e-konsultatsiooni kasutamine nii perearsti ja eriarsti kui ka eriarstide vahel võiks pakkuda siin leevendust.

Teine kättesaadavuse parendamise meede on uued teenusemudelid, näiteks kaugnõustamine, interaktiivsed telemeditsiini teenused ja mobiilsed kabinetid,” ütles Siigur.

“Tervishoid on kallis, aga seda tuleb võtta mitte kui kulu, vaid investeeringut. Terve rahvas on terve ja tugeva riigi alus. Eesti tervishoid on olnud tervikuna vägagi kulutõhus, kuid ka siin on võimalusi anda rahale veel paremat väärtust.

Üks selline märksõna on raviprotsessi terviklikkuse tagamine – sujuv liikumine õigeaegsest diagnoosist ravile, edasi taastusravile ja vajadusel sotsiaalhoolduse teenusteni,“ märkis Siigur.

Reformierakonna esimees Kaja Kallase sõnul on tervishoid teema, millega tegelemist valijad uuelt valitsuselt kindlasti nõuavad ja seetõttu on tal hea meel tervitada oma meeskonnas sel alal nii pädevat inimest nagu Urmas Siigur.

Urmas Siigur on lõpetanud kiitusega Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja töötanud tänase Tartu Ülikooli Kliinikumi eelkäijate juures kirurgi, teaduri ja laborijuhina.