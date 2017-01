Reformierakonna võimuvõitlus jätkub: Paide piirkonna juhi sõnul ähvardas Pevkuri äi teda ja Michalit

Reformierakonna Paide piirkonna juht ning endine riigikogu liige Kristjan Kõljalg edastas täna erakonna siselisti juba möödunud aasta detsembris erakonna esimehele Taavi Rõivasele ja erakonna esimeheks kandideerivale Kristen Michalile saadetud kirja, milles väidab, et Hanno Pevkuri äi olevat teda ähvardanud. Eesti Päevaleht sellele kinnitust ei saanud.

Reformierakonna Läänemaa organisatsiooni juhatuse liige, Haapsalu piirkonna esimees ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles püüdis 2. jaanuaril kirjutada partei omavalitsusjuhtide listi Pevkurit toetava kirja, kuid see ei jõudnud adressaatideni, kirjutas Eesti Päevaleht.

Sellele reageeris teravalt erakonna Paide piirkonna juht ning endine riigikogu liige Kristjan Kõljalg, kes saatis täna piirkonnalisti detsembris Taavi Rõivasele ja Kristen Michalile saadetud kirja.

Kõljalg kirjutas möödunud aasta 12. detsembril Rõivasele ja Michalile, et Michali kõrval erakonna esimeheks kandideeriva Hanno Pevkuri äi Jaan Arvola ähvardas Michali ja tema venna mineviku kohta detaile välja kaevata.

Samuti kirjutas Kõljalg, et Arvola edastas talle sõnumi, et kui ta ei lõpeta Michali toetamist esimehe kohale, saab Kõljala edasiliikumine poliitikas olema takistatud.

Kõljala väiteid Arvola kohta kontrollida püüdnud Eesti Päevaleht sellele tõestust ei leidnud.

” Kurb, et perekond on kistud võitlusesse. Jaan Arvola

Arvola: see on alati laim!

Hanno Pevkuri äi Jaan Arvola ütles Delfile, et tegemist on alatu laimuga. “Kurb, et perekond on kistud võitlusesse. See väide ei vasta 100 protsenti tõele,” kinnitas Arvola.

Tõsiasja, et detsembris toimus kõne tema ja Kõljala vahel, Arvola ei eita, kuid on sügavalt pettunud, kuidas Kõljalg tema öeldut interpreteeris. “Ei ole ju saladus, et ma teda [Kõljalga — toim.] toetasin siis, kui ta kandideeris riigikokku. Minu kõne mõte oligi selles, et ma lugesin ta nime Michali toetajate nimekirjast ja ütlesingi, et sellest hetkest meie koostöö on lõppenud. Sinna see jäigi."

Arvola on pettunud selles, kuidas inimestel on silmis ainult võim, mitte tegelik sisu.

Kristjan Kõljala e-kiri

Delfi avaldab muutmata kujul Kõljala poolt täna piirkonna listi saadetud kirja, milles ta küsib, kui kaua lastakse Reformierakonna senist mainet, edu ja ajalugu maha teha. Sama kirja teine pool sisaldab 12. detsembril Rõivasele ja Michalile saadetud e-kirja.

From: Kristjan Kõljalg

Subject: [Piirkond] Fwd: Seoses sisevalimistega

Date: 4. jaanuar 2017 11:31.47 GMT+2

To: piirkond@lists.reform.ee

Tere lugupeetavad!

Saadan Teile edasi kirja, mille saatsin umbes kolm nädalat tagasi Taavile ja Kristenile. Rääkisin sellest ka mõnele erakonnas. Lugesin täna Delfist Suklese kirja ja midagi minus muutus. Jagan siis seda lugu ka teiega, et teaksite, mis on tegelikkus, mitte see ilupilt mida joonistatakse spinnide abil toimetustes.

Pilt, kus seatakse vastamisi Reformierkonna senist edu, juhtimist ja tehakse maha erakonna ajalugu, ei ole aus ega tõene. Teame seda kõik, kuid kaua kavatseme seda vaikides vaadata ja lasta oma erakonda vastaste rõõmuks maha teha? Kuni saame kätte 15%? Või 10%? Või osa fraktsioonist on akna all ja osa läinud? Ja piirkonnas on piinlik minna lõhkise erakonna nime all välja? Aitab küll. Vaadake ilujutu taha, on minu soovitus. Kaup mida teile pakutakse, pole see. Loodan, et meil jätkub tarkust mitte seda “ära osta”.

Parimat

Kristjan Kõljalg

Paide PKO esimees

---------- Forwarded message ----------

From: Kristjan Kõljalg

Date: 12 Dec 2016 4:58 p.m.

Subject: Seoses sisevalimistega

To: taavi@reform.ee

Cc: kristen@reform.ee

Tere!

Mõtlesin, et praegune erakonna esimees peab olema kursis meie juhatuse valimise kampaania ühe pisidetailiga ning seetõttu kirjutangi sulle Taavi (lisasin koopiasaajaks ka Kristeni).

Täna hommikul enne kella kümmet sain oma poliitikukarjääri ilmselt ühe “huvitavama” telefonikõne. Helistajaks oli Reformierakonna liige Järvamaalt, kes on ühtlasi esimehekandidaat Hanno äi ning tema nimeks Jaan Arvola.

Meie pea veerandtunnise, peamiselt helistajapoolse arvamustega sisustatud, kõneluse võib kokku võtta järgnevalt: esiteks sõnum esimehekandidaat Kristenile ja teiseks sõnum mulle.

Sõnum Kristenile tähendab siis seda, et kaevatakse üles informatsiooni nii Kristeni kui tema venna minevikust, mida Kristeni vastu käimasolevas esimehekampaanias kasutada. Sõnum mulle tähendab seda, et juhul kui ma ei lõpeta Kristeni toetamist esimehe kohale, siis saab minu edasiliikumine poliitikas olema takistatud.

Pean tõdema, et see on esimene kord, kui kellegi sõnumit võin võtta ähvardusena. Saan aru, et tegemist on tulise võitlusega, kuid kuskil jooksevad siiski piirid ning olles nüüd tänase päeva selle kõne peale mõelnud, siis saan vaid öelda, et minu toetus Kristeni saamiseks erakonna esimeheks on veelgi tugevam.

PS! Ei meeldi ka see, kus erakonna esimehe kandidaat on valinud taktikaks erakonna ründamise — http://pluss.postimees.ee/3942571/pevkur-paneb-tagatoale-paeitsed-paehe?_ga=1.93257502.243201173.1456675066

Kõike paremat ja rahulikku jõuluaega

Kristjan Kõljalg

Reformierakonna liige

Reformierakonna üldkogu

Reformierakonna juhatuse ja esimehe valimised toimuvad laupäeval, 7. jaanuaril 2017 erakonna üldkogul.

Kandidaatide esitamine algas 7. detsembril 2016 ja lõppes 19. detsembril kell 12.

Elektrooniline eelhääletamine erakonna intranetis algas 2. jaanuaril 2017 kell 9.00 ja lõpeb 5. jaanuaril kell 18. Intranetis on hääletamine võimaldatud vaid neile, kes on sisse loginud id-kaardi või mobiil-id abil. Hääletamine toimub ööpäevaringselt. Elektroonilisest eelhääletusest osavõtnud liige ei saa hääletada uuesti üldkogul. Üldkogul toimub hääletamine pabersedeliga.

Reformierakonna esimeheks kandideerivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur.