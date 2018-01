Reformierakonna viimase aja tegemised – segadus, PR-ämbrid ja küsitavad seigad

Reformierakonna tegemisi on viimasel ajal iseloomustanud segadus, kommunikatsioonivead ja ka lihtsalt küsitavad seigad – loe mõningaid markantsemaid näiteid altpoolt.

Jaanuari algusest asus riigikogu aseesimehe ja seni veel Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri nõunikuna tööle Rein Lang, kelle brutokuupalk on 2700 eurot. Lang asub nõunikuna tööle täistööajaga ja seejuures maksab Langile palka riigikogu, mitte partei.

Riigikogu liige ja reformierakondlane Eerik-Niiles Kross teatas hiljaaegu sotsiaalmeedia vahendusel, et soetas uue, uhke ja suure sõiduauto – 2017. aasta Mercedes-Benz S500. Samal ajal oli Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ mullune majandusaasta aruanne esitamata ning ettevõtte maksuvõlg ulatus 125 967 euroni.

7. detsembri intervjuus ERR-ile ütles Reformierakonna auesimees Siim Kallas, et alanud aasta suvel tuleks erakonnas teha uued juhivalimised, sest ei saa minna valimistele, kui osa parteist pole praeguse juhtgrupiga rahul. Kallase avaldus tabas suurt enamikku Reformierakonna juhtkonnast üllatusena.

8. detsembril ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et tegi partei juhatusele ettepaneku korraldada erakorralised juhatuse valimised juba selle aasta jaanuaris. 13. detsembril saatis Pevkur erakonnakaaslastele kirja, milles kutsus neid toetama Reformierakonna järgmise esimehena Kaja Kallast.

Pevkuri avaldus tuli Kaja Kallasele ootamatult ja esialgu ei olnud ta valmis Reformierakonna juhiks kandideerimist kinnitama ega ümber lükkama, öeldes, et peab uurima, kas tal on erakonna teiste liikmete ja juhatuse toetus.

Reformierakonna juhatus otsustas 20. detsembril, et erakonna üldkogu valib uue juhi siiski aprillis, mitte jaanuaris. Partei aseesimees Jürgen Ligi sõnul otsustati koosolekul, et liigne kiirustamine toob kahju, mistõttu otsustati korraldada juhivalimised 14. aprillil. Ligi sõnul on ainus kandidaat uue juhi kohale Kaja Kallas.

Ettevõttelt Agenda PR ostab Reformierakond sisse kommunikatsioonisuhete teenust, mille eest tasub 6000 eurot kuus. Delfi andmetel ei tegele Agenda PR mitte terve Reformierakonnaga, vaid pelgalt erakonna esimehe Hanno Pevkuri maine kujundamisega.