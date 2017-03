Reformierakonna vastulöök: e-valimiste perioodi tuleks pikendada

Vastukaaluks koalitsiooni plaanile e-hääletuse kestust lühendada pakub Reformierakond nüüd välja, et hääletuse pikkust hoopis pikendada.

Reformierakonna täna kogunenud juhatus tegi ettepaneku, et valimisaktiivsuse tõstmiseks tuleks e-hääletuse perioodi pikendada seniselt ühelt nädalalt kümnele päevale. Samuti võiks nende meelest tulvikus saada e-hääletada mobiilirakendusega ning ka eelhääletuse aeg peaks olema valimisaktiivsuse huvides pikem.

"Praeguse valitsuse plaan e-hääletuse perioodi lühendada on tagurlik minevikku vaatav samm ja Eesti e-kuvandi kahjustamine. E-hääletajate osakaal on järjest kasvanud, mis näitab, et valijatele meeldib mugav ja turvaline e-hääletus. Milleks seda võimalust siis kitsendada," ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

"Eesti peab liikuma tulevikku, mitte minevikku. Lisaks e-hääletuse perioodi pikendamisele tuleks täiustada ka e-hääletamise tehnilist poolt, võimaldades tulevikus hääletamist ka näiteks mobiilirakenduse kaudu," märkis erakonna esimees. "Kui maksuametile on tuludeklaratsiooni võimalik esitada mobiili kaudu ja mobiilis pangatehinguid teha, siis e-hääletamise võimaldamine mobiilis oleks igati loogiline."

Koalitsioon on põhjendanud e-hääletuse lühendamist sellega, et siis oleks valimised ühetaolisemad.