Reformierakonna uus peasekretär ei asu ametisse

Kolmapäevast tööd alustama pidanud Reformierakonna uus peasekretär Rait Pihelgas andis erakonna juhatusele täna teada, et ei saa 1. veebruarist peasekretäri kohuseid täitma asuda, teatas Reformierakond.

Rait Pihelgas ütles kohtumisel Hanno Pevkuriga, et seoses ootamatute perekondlike põhjustega ei saa ta Reformierakonna peasekretäri ametisse asuda.

„Mul on kohutavalt kahju öelda täna ei väljakutsele, millest nii palju ootasin. Elu mängib aga vahel mängu, milles ise osaline ei ole ja tänases olukorras ei soovi ma panna uut erakonna esimeest ning erakonda seisu, kus ma 100% peasekretäri tööle pühenduda ei saa,” ütles Rait Pihelgas.

Pihelgase sõnul soovib ta nii erakonnakaaslastelt kui ka avalikkuselt mõistmist. „Olukord on minu jaoks väga raske. Palun vabandust eelkõige Hanno ees, aga ka juhatuse ees, kes mind reedel toetas. Ma soovin võtta aja, et olla praegu toeks oma lähedastele, ja kui aeg küps, panustada Reformierakonna edusse kohalikel valimistel,” märkis Pihelgas.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et mõistab Pihelgase otsust. „Kuigi see on minu jaoks väga ebameeldiv, mõistan Raidi soovi keskenduda lähedastele. Meist keegi ei ole ootamatusteks valmis,” kommenteeris Pevkur.

Erakonna pressiesindaja Silver Pukk ütles Delfile, et Pihelgase loobumine oli ootamatu. Ilmselt arutatakse uue peasekretäri küsimust järgmisel reedel toimuval juhatuse istungil. Juhatus võib koguneda ka erakorraliselt, kuid see on mõttekas ennekõike siis, kui on leitud uus kandidaat.

Pihelgas nimetati peasekretäriks pärast seda, kui Reformierakonna eelmine peasekretär Reimo Nebokat lahkus ametist, sest erakonna uueks esimeheks valitud Hanno Pevkur ei soovinud temaga koos töötada.