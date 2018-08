Reformierakonna uus majandusprogramm: lihtne maksusüsteem, innovatsioon, taristu ja vähem riiki

Kaja Kallase sõnul on Reformierakonna jaoks on tähtis, et majandus ei jääks kiduma, vaid kasvaks kiiremini. Selle saavutamiseks on Kallase sõnul vaja keskenduda eelkõige kuuele erakonna programmis olulisele teemale: lihtne ja õiglane maksusüsteem, uus käik innovatsioonile, tänapäeva majandusele vajalikud taristud, maailma eelistatuim ärikeskkond, kapitali kättesaadavus ja vähem riiki majanduses.