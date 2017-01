Reformierakonna uueks peasekretäriks võib saada Ambla vallavanem Rait Pihelgas

Reformierakonna uueks peasekretäriks võib saada Ambla vallavanem ning Reformierakonna Järvamaa piirkonna juht Rait Pihelgas.

"Tõepoolest on erakonna esimees minu poole pöördunud ja minu jaoks on see suur au, kuid ärgem tõtakem asjadest ette," vastas Pihelgas küsimusele, kas temast saab Reformierakonna uus peasekretär.

Pihelgase kinnitusel on erakonna uus esimees Hanno Pevkur temaga Reformierakonna peasekretäriks kandideerimise teemadel vestelnud. "Olen erakonna esimehega sellest teemast rääkinud. Minu jaoks on see suur au, et ta tahab mind oma meeskonda ja tunnustus minu varasemale tööle, kuid siiski ei ole mõtet sündmustest ette rutata," selgitas Pihelgas.

Küsimusele, kuidas kavatseb praegune Ambla vallavanem kahel vastutusrikkal ametikohal tegutseda - nii võimaliku erakonna peasekretäri kui ka vallajuhi kohal olla -, vastas Pihelgas järgmist: "Eelkõige ei ole mõistlik sündmustest ette tormata. Kui erakonna esimees otsustab minu kandidatuuriga juhatusse minna, eeldan, et juhatus toetab seda, siis tegeleme selle poolega."

Reformierakonna juhatuse koosolek peaks toimuma lähinädalatel. Erakonna praegune peasekretär on Reimo Nebokat.