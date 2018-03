Reformierakonna tulevane peasekretär Kert Valdaru ja Kalle Laanet on hõimlased

Reformierakonna sisetülide jada järjekordne etapp sai esmaspäeval lõpu sellega, et partei riigikogu fraktsioon valis parlamendi aseesimehe kandidaadiks Hanno Pevkuri asemel Kalle Laaneti. Eilseks olid erakonna tipus suuremad kired veidi jahtunud, kuid küsimusena püsis siiski, miks just Laanet.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, kuidas Toompea spekulatsioonide kohaselt oli Laanetile riigikogu aseesimeheks kandideerimise ettepaneku taga Reformierakonna tulevane peasekretär Kert Valdaru. Mõlemad on Saaremaa mehed ning mõlemad on töötanud ka sisekaitse struktuurides. Nüüd selgub, et lisaks kõigele on nad ka hõimlased.

Kert Valdaru ema Kersti ja Kalle Laaneti naine Kaie on õed. Ehk siis veresugulust kahe Saaremaa mehe vahel pole, küll on nad aga hõimlased.

"Jah, see on nii," ütles Valdaru peale väikest mõttepausi. "Aga kui vaatate Saaremaad, siis Kuressaares elab umbes 13 00 inimest 15 ruutkilomeetril, nii et neid sugulussidemeid Saaremaal ikka on," tõdes ta. "Saarlaste puhul on oluline, et kõik on iseseisvad inimesed."

Küsimusele, kas ta on oma hõimlasele Laanetile ka nõu andnud või kas viimane seda on temalt seda küsinud, vastas Valdaru: siin ei ole seost.