Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat on Kristen Michal

Sügisestel kohalikel valimistel on Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadiks Kristen Michal.

Täna toimunud Reformierakonna Tallinna Päeval kinnitati erakonna linnapeakandidaadiks Kristen Michal. Reformierakonna kohalike valimiste programmi "Tuleviku Tallinn" tutvustades avalikustas Michal põhiteemad – eestikeelne haridus, lastega perede ja eakate heaolu, moodsad transpordiühendused ning läbipaistev linnajuhtimine.

"Tallinn on tulevikulinn. Sügiseste valimiste põhiküsimus on selge – sellest tuleb umbusaldushääletus tänasele Keskerakonna valitsusele. Tallinn peab olema Eesti arengu vedur, moodne ja uuenev linn ettevõtjale ja tööinimesele. Turvaline kodu lastega peredele ning eakatele, kus majapidamisraha kadunuks ei jää ja prügi ei lükata kapi taha," sõnas Michal.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadi sõnul on tänane juhtimine pealinna arengu piduriks ning muutus paremuse suunas on vajalik ja möödapääsmatu. "Meil on tugev meeskond igas linnaosas, oleme uutele tulijatele ja ideedele avatud. Kõik on oodatud muutusi ellu viima ja koostööle. Kui tulemused lubavad, loodame sügisel koalitsioonivalitsust, et see, mida Keskerakonna ainuvõim on teinud, ei korduks," ütles Michal.

Avalikustati esinumbrid Tallinnas

"Reformierakonna nimekiri on tugev – Kaja Kallas, kes kandideerib kohalikel valimistel esimest korda, endine peaminister Taavi Rõivas, Eesti tuntuim otseütleja Jürgen Ligi ja arhitekt Yoko Alender, kes on valmis panustama tuleviku Tallinna. Lisaks Heidy Purga, Maris Lauri, Eerik-Niiles Kross ja Arto Aas. See on tugev meeskond, kelle ümber koonduda," ütles Michal.

Reformierakonna esinumbrid Tallinnas on:

Haabersti:

· Kristen Michal – endine majandus- ja taristuminister, riigikogu majanduskomisjoni liige;

· Heidy Purga – meediaekspert, riigikogu kultuurikomisjoni liige;

· Ants Leemets – SA Virumaa Muuseumid juht, Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees.

Põhja-Tallinn:

· Jürgen Ligi – endine haridusminister, riigikogu rahanduskomisjoni liige;

· Yoko Alender – arhitekt, riigikogu kultuurikomisjoni liige.

Kristiine:

· Kaja Kallas – Euroopa Parlamendi liige, vandeadvokaat;

· Remo Holsmer – endine Kristiine linnaosa vanem, riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees.

Mustamäe:

· Hanno Pevkur – Reformierakonna esimees, endine siseminister, riigikogu õiguskomisjoni liige;

· Maris Lauri – majandusanalüütik, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige.

Nõmme:

· Urmas Paet – Euroopa Parlamendi liige, endine välisminister ja Nõmme linnaosa vanem;

· Eerik-Niiles Kross – julgeolekuekspert, riigikogu väliskomisjoni liige;

· Vilja Toomast – endine Euroopa Parlamendi liige ja Nõmme linnaosa vanem;

· Õnne Pillak – Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees.

Kesklinn:

· Taavi Rõivas – endine peaminister, riigikogu aseesimees;

· Ivi Eenmaa – endine Tallinna linnapea, Rahvusraamatukogu looja.

Lasnamäe:

· Keit Pentus-Rosimannus – endine keskkonnaminister, riigikogu väliskomisjoni aseesimees;

· Deniss Boroditš – transiidi- ja logistikaekspert, riigikogu majanduskomisjoni liige.

Pirita:

· Arto Aas – endine riigihalduse minister, riigikogu põhiseaduskomisjoni liige;

· Kaupo Nõlvak – ettevõtja, Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees.

Reformierakond avalikustas osa valimisprogrammist

Tallinna Suurel Päeval esitleti ka viit esimest valimisprogrammi peatükki, millest Reformierakond Tallinna juhtimise uuendamisel lähtub.

"Eestis peab maksumaksja ülalpeetav haridussüsteem olema eestikeelne, lasteaiast alates. Eesti keel ei ole hariduses võõrkeel, nagu paistab Keskerakonnale. Riigikeele oskus loob võrdsed võimalused eduks kõigile lastele. See pole eestikeelsete inimeste kius, eesti keele õpet lasteaiast alates toetab üle 70% venekeelsetest vanematest," märkis Michal eestikeelsest haridusest rääkides.

Linnapeakandidaadi sõnul on Reformierakonna eesmärk vähendada Tallinnas lapsevanemate rahalist koormust, teha korda lasteaiad ja spordiväljakud, toetada lapsi huviringides ning motiveerida õpetajaid.

Transpordi vallas tõstis Michal esile ideed Tallinna-Helsingi püsiühendusest, uute rattateede ehitamise ning trammiliinide rajamise Mustamäe, Õismäe, Pirita ning Lasnamäe suunas.

Eakatele suunatud programmis on Reformierakonnal plaanis sammud parema tervishoiu ja hoolduse pakkumiseks, uue haigla rajamiseks ning pensionäride iga-aastase toetamise jätkamine linna poolt. Lisaks soovib Reformierakond sisse viia kultuurikaardi, et eakad saaksid külastada soodushinnaga üritusi.