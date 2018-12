Reformierakonna sisevalimiste käik tekitas kriitikat

"Tulemuste salastatusest ka kandidaatide endi eest (kuni viimase hetkeni) ei hakka selles võrrandis rääkimagi. Kontrollmehhanismid puuduvad, ignoreerime süüdimatult ka avalikustatut. Muust rääkimata. Mõistes seejuures hukka tulemuste avalikustamise enneaegsust, kuid mitte nurgatagust demokraatiat. Asjatu öelda, et erineme teistest olles demokraatlikumad, kui tegelikult on protsessid fassaad ja tegevus, farss. Ärgem ehtige end sulgedega, mis meile ei kuulu. Jäägem ausaks. Öelgem asju välja nagu nad on.," kirjutas Shabad sotsiaalmeedias.

Shabad ütles täna õhtul, et erinevalt varasemast tõlgendusest ei puudutanud tema kommentaar Euroopa Parlamendi valimisi ja selle nimekirjas toimunud ümbertõstmisi.