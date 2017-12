Reformierakonna sisetüli eskalatsiooni ajatelg: mida peaks teadma viimase nädala arengutest suurparteis?

Vaid nädalaga on Reformierakonnas võim ümber mängitud ja senine esimees Hanno Pevkur loobub oma kohast Kaja Kallase kasuks. Kuidas aga jõuti neljapäevasest Siim Kallase ettepanekust korraldada erakorralised valimised tänase üllatusteateni, et Pevkur loobub Reformierakonna juhi toolist?

Et viimase nädala sündmustes orienteeruda, tuleks hetkeks heita pilk minevikku. Pärast valitsuse vahetumist 2016. aasta novembris astus Taavi Rõivas Reformierakonna esimehe kohalt tagasi.

Aastaid valitsenud Reformierakond oli ühtäkki opositsioonis.

Käesoleva aasta alguses valiti erakonna uueks juhiks Hanno Pevkur. Tema ja Kristen Michali vahelisest võitlusest jäi vinduma vastasseis, vaikne sisemine närimine, mis viis lõpuks Pevkuri teateni, et ta astub parteijuhi kohalt tagasi.

07.12 - Siim Kallase ettepanek korraldada erakorralised juhivalimised

Spekulatsioonid Pevkuri ametist lahkumise üle said alguse möödunud neljapäeval toimunud intervjuust ERRile, kus Siim Kallas ütles, et Reformierakond võiks uue juhi valida mitte 2019. aasta jaanuaris, nagu seni kavas oli, vaid varem. Sisevalimised oleks tõenäoliselt varem või hiljem kõne alla tulnud, sest korralised juhatuse valimised toimuvad vaid paar kuud enne 2019. aasta riigikogu valimisi jaanuaris, kui peaks lõppema Hanno Pevkuri kahe aasta pikkune ametiaeg.

Lisaks sellele, et Kallas tegi ettepaneku valida suvisel üldkogul uus esimees, märkis ta, et erakond ei saa minna valimistele vastu sisemiselt lõhenenuna. "Me ei saa minna valimistele, kus osa erakonnast on rahulolematu meie juhtgrupiga. Kui räägime tõsiselt valimiste võitmisest, siis peavad kõik olema ühtne meeskond," ütles Kallas ERRile.

08.12 - Hanno Pevkuri ettepanek korraldada juhivalimised juba jaanuaris 2018

Möödunud reedel, päev pärast Kallase avaldust ütles erakonna esimees Pevkur, et tegi partei juhatusele ettepaneku korraldada erakorralised juhatuse valimised juba jaanuaris 2018.

Selles ettepanekus nähti Pevkuri taktikalist käiku: teeme asja kiiresti ära, teised võimalikud kandidaadid ei jõua end koguda.

Üha rohkem kogusid hoogu aga spekulatsioonid, et Kaja Kallasest võib saada erakonna esimees. Võimalike juhikandidaatidena pakuti Pevkuri ja Kallase kõrval ka Jürgen Ligit, Urmas Paeti ja Kristen Michalit.

08.12.-13.12 - Erakonna juhatus Pevkuri ettepanekuga kaasa ei läinud

Pevkur sai eelmise nädala juhatuse koosolekul ja pärast seda aru, et juhatuse poolt ei tule piisavat toetust tema ettepanekule korraldada erakorralised valimised juba jaanuaris. Delfile teadaolevalt polnud tänaseni ükski juhatuse liige avalikult välja öelnud, et juhatuse ja esimehe valimised peaksid toimuma juba 2018. aasta jaanuaris. Kui selline toetuse puudus oleks aga saanud juhatuse koosolekul n-ö ametliku kinnituse, oleks tegemist olnud põhimõtteliselt umbusaldusavaldusega.

13.12 - Pevkur loobub erakonna juhi kohast Kaja Kallase kasuks

Täna hommikul teatas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et ei kandideeri uuesti esimeheks, vaid toetab sellele kohale Kaja Kallast.

"Olen sügavalt veendunud, et sisekisklustes Reformierakond järgmisi valimisi ei võida. Nagu ka reedesel juhatuse koosolekul ütlesin, ei ole minu jaoks variant, et järgmised 7 kuud tegeleb Eesti avalikkus sellega, kuidas Reformierakond endale uut juhatust valib ja tähelepanu keskpunktist jäävad kõrvale Keskerakonna juhitava valitsuse vead. Kui on probleem, tuleb sellega kohe tegeleda. Seetõttu tegingi juhatuses ettepaneku kutsuda üldkogu erakorraliselt kokku. Loodetavasti teeme otsuse järgmisel nädalal," kirjutas Pevkur erakonnakaaslastele.

"Kinnitan teile, et mulle on Eesti ja erakonna saatus kordi olulisem kui kramplikult oma toolist kinni hoidmine. Seetõttu on eriti oluline, et erakond liiguks edasi ühtse meeskonnana. Me peame korraldama uued valimised, et rahu saaks erakonnas tekkida. Selle eesmärgi nimel kutsun üles kõiki, isegi neid, kellel isiklik vimm minu või Kaja vastu, koonduma Kaja Kallase selja taha, et minna koos ühtse meeskonnana järgmisi riigikogu valimisi võitma," sõnas Pevkur.

Kallas tunnistas Eesti Päevalehele ja Delfile, et talle tuli Pevkuri avaldus "suhteliselt ootamatuna".

"Ma loomulikult tänan Hannot selle toetuse eest, aga ma pean uurima ka seda, kas mul on teiste juhatuse- ja erakonna liikmete toetus. See koosolek, kus pidime arutama valimiste toimumist, on alles 20 detsembril. Pean uurima, mis on meie inimeste seisukohad. Seetõttu on praegu midagi lõplikku veel vara öelda," ütles Kallas. Samas lisas ta, et kui erinevad inimesed arvavad, et tema võiks olla see ühendaja, siis ta on valmis seda ette võtma. "Kui mul on inimeste toetus."

Kallasele on toetust avaldanud Jaanus Rahumägi, Jürgen Ligi ja Kalle Palling. Lähiajal on neile lisa oodata.

20.12 - Koguneb Reformierakonna juhatus

20. detsembril koguneb Reformierakonna juhatus, mille liikmed peaksid otsustama, millal erakonna erakorraline üldkogu kokku kutsuda.

Kui enne Pevkuri teadet oli paljude erakonnaliikmete arvates mõistlik juhatust ja esimeest valida suvel toimuval korralisel üldkogul, siis nüüdseks on olukord tõenäoliselt muutunud.

Hiljemalt 20. detsembriks võib oodata ka Kaja Kallase otsust, kas ta soovib erakonna juhiks kandideerida.