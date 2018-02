Reformierakonna peatne esimees Kaja Kallas: kõrge toetus mulle peegeldab suhtumist praeguse valitsuse poliitikasse

Erakondade esimeeste hulgas peaministrikandidaadina kõige kõrgema toetuse pälvinud Kaja Kallas esialgu valitsusjuhi vastutuse võtmise soovi otseselt ei kinnita, vaid soovib ära oodata uue riigikogu valimistulemused.

"Olen toetajatele tänulik ja see innustab, aga tibusid loetakse aasta pärast valimistel," ütles Kaja Kallas kommenteerides oma 25-protsendilist toetust peaministrikandidaadina. "Selleks, et võtta valitsuse juhtimise vastutus, peab kõigepealt võitma valimised ja sinnani on veel aega," märkis ta.

Talle avaldatud suur toetus on Kallase arvates aga märk rahulolematusest praeguse poliitilise seisuga. "Toetusnumbrit vaadates on selge, et see peegeldab suhtumist praeguse valitsuse poliitikale ja ootust sisulise muutuse järele," ütles Kallas Delfile.

Täna ilmunud Turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse kohaselt on rahva seas erakondade esimeestest potentsiaalsete peaminstrite hulgas Kaja Kallase toetus kõige kõrgem. Kaja Kallas ei ole küll veel Reformierakonna esimees, kuid tema sellele positsioonile saamine on väga tõenäoline, sest teisi kandidaate aprillis toimuvatele Reformierakonna esimehe valimistele ei esitatud.