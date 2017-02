Reformierakonna peasekretäriks sai Tõnis Kõiv

Reformierakonna juhatus nimetas tänasel koosolekul ametisse uue peasekretäri, kelleks sai endine riigikogu liige ja pikaaegne Paide linnapea Tõnis Kõiv.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul kinnitas erakonna juhatus peasekretäri ametisse üksmeelselt.

“Tõnis kuulub Reformierakonda juba 1996. aastast ega vaja erakonnas tutvustamist. Peasekretäri rollis tuleb kindlasti kasuks tema pikaaegne poliitiline kogemus nii kohalikul kui riigi tasandil. Tal on kõik eeldused, et korraldada erakonna tööd, juhtida peakontorit ja aidata Reformierakonnal teha kohalikel valimistel läbi aegade parim tulemus,” ütles Pevkur.

Ametisse astuv Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv lausus, et valimistele minnakse vastu ühtse meeskonnana.

“Olen olnud Reformierakonna piirkonna- ja maakonnajuht, revisjonikomisjoni esimees, kümme aastat erakonna juhatuses ja riigikogus – kõik need erinevad rollid on andnud hea pagasi, et niivõrd mitmekesises organisatsioonis tegutseda, nõu anda ja abistada. Ma olen veendunud, et Reformierakonna tugev ja kogenud meeskond teeb sügisel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel parima tulemuse,“ ütles Kõiv.

Tõnis Kõiv on sündinud 29. oktoobril 1970. Ta on töötanud Paide linnapeana ning olnud 2005-2015 riigikogu liige. Kõiv on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on olnud Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige, Eesti Linnade Liidu juhatuses ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees.

Kõiv asub peasekretäri ametisse 1. märtsist 2017, praegu töötab ta YourOffice õigusbüroos juristina.