Reformierakonna peasekretär: reitingu tõus näitab, et osa valijaist on meie sõnumi juba kätte saanud

"Oleme septembris teinud tublisti tööd, et tuua valijateni meie valimislubadused. Oleme seadnud fookusesse haridusteemad, rääkides üleminekust ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile ning õpetajate palgatõusust ja toonud välja oma pensioniplaani, mille järgi keskmine pension peaks tõusma nelja aasta jooksul 200 eurot," ütles Valdaru Delfile. "Reitingu kerge tõus näitab, et osad valijad on need sõnumid juba kätte saanud, jätkame tööd järgmisteni jõudmisega," lisas ta.

Samal ajal on Keskerakonna valitsus Valdaru sõnul pannud riigi arengu pausile ja eelistab riigijuhtimise asemel "pargis hängimist". "Valitsus on esitanud riigieelarve, mis näitab, et igasugune otsuste tegemine on selles koosseisus ammu lõppenud. Kuigi kõik erakonnad on tunnistanud, et aktsiisipoliitikas on tehtud viga, ei plaanita seda parandada, samuti ei lõpetata töötavate pensionäride kõrgemat maksustamist ega segast ja ebapopulaarset tulumaksusüsteemi," sõnas Valdaru. "Ka need sõnumid jõuavad valijatele kohale ja mõjutavad kindlasti nende eelistusi. Reitingud näitavad ka, et enamik inimesi ei taha minna samas suunas tänase Keskerakonna juhitud valitsusega."

Septembrikuise uuringu järgi pääseks järgmisesse riigikogusse vaid neli erakonda, selgus Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest tuhande vastajaga küsitlusest.

Populaarsemad parteid on endiselt Keskerakond ja Reformierakond, keda toetas vastavalt 28 ja 27 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kuu varasemaga võrreldes kasvas toetus Keskerakonnale ühe ja Reformierakonnale kahe protsendipunkti võrra.

EKRE toetus aga langes, kuna septembris toetas neid 17 protsenti valijatest, mis on kahe protsendipunkti võrra vähem kui augustis.