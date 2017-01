Reformierakonna peasekretär: lahkun töölt sirge seljaga

Seoses Reformierakonna uue esimehe Hanno Pevkuri sooviga kujundada oma meeskond lahkub ametist ka erakonna peasekretär Reimo Nebokat, kelle sõnul jätab ta endast maha tugeva ja korras rahaasjadega organisatsiooni.

Kuna täna kell 12 koguneb Reformierakonna juhatus uut peasekretäri nimetama, pöördus ametist lahkuv peasekretär Reimo Nebokat erakonnakaaslaste poole kirjaga, milles kinnitas, et annab erakonna uuele peasekretärile üle seisus, kus Reformierakonnal on parlamendis suurim, 30-liikmeline fraktsioon, 23-protsendiline rahva toetus ja reservides rohkem kui 350 000 eurot.

Delfi avaldab Nebokati kirja täismahus:

Hea erakonnakaaslane

Aasta tagasi usaldati mulle peasekretäri roll, et saavutada erakonnana läbi aegade parim tulemus kohalikel valimistel. Olen teinud selle nimel tööd täie pühendumusega. Minu roll selles aga jaanuariga lõpeb.

Siiras tänu senisele meeskonnale, kes koos tegid ja üksteist toetasid!

Olen korduvalt erakonna esimehega pärast üldkogu vestelnud. Hanno Pevkuri soov on oma meeskond kujundada ning ta on soovinud selleks veel enne kohalikke valimisi teha olulisi personalimuudatusi. Homme kogunev erakonna juhatus arutab uue peasekretäri nimetamist.

Alustasin tööd Reformierakonna meeskonnas 2006. aasta suvel. See on pikk aeg, mille jooksul on erakonnana võidetud kolmel korral Riigikogu ning korra Euroopa Parlamendi valimised. Meeskond on olnud edukas valijatelt saadud mandaadi elluviimisel. Kümne aastaga on erakonna liikmeskond kahekordistunud 12 435 liikmeni. Annan erakonna uue esimehe Hanno Pevkuri meeskonnale ja uuele peasekretärile üle seisus, kus Reformierakonnal on parlamendis suurim, 30-liikmeline fraktsioon, 23-protsendiline rahva toetus ja reservides rohkem kui 350 000 eurot.

Reformierakondlasena soovin, et uus meeskond oleks vähemalt sama võimekas ja erakonna terviklikest huvidest lähtuv, kui oli eelmine.

Lahkun töölt sirge seljaga. Organisatsioon on tugev ja erakonna rahaasjad korras. Senine Reformierakonna tiim on olnud Eesti üks parimaid. Aitäh teile!

Reformierakond saab täna uue peasekretäri

13. jaanuaril toimunud Reformierakonna juhatuse istungil teatas erakonna uueks esimeheks valitud Hanno Pevkur, et soovib välja vahetada erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo.

Sisevalimiste kampaania käigus süüdistas Pevkur erakonna peakontorit, mille juhiks Nebokat on, Kristen Michali kandidatuuri toetamises.

Oktoobris sattus Nebokat ebatavaliselt teravasse sõnasõtta erakonna auesimees Siim Kallasega, süüdistades Kallast soovis otsida sõprust kremlimeelsuse esindajaga ehk Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.

Täna keskpäeval algab Reformierakonna juhatuse koosolek, mille päevakorras on ka erakonna uue peasekretäri nimetamine ning uute piirkonnaorganisatsioonide moodustamine.

Samuti arutatakse täna poliitilist olukorda, sh kodakondsuspoliitikat.