Reformierakonna peasekretär: Igor Gräzini poliitikast lahkumine selgus juba valimisnimekirjade koostamisel

"Sellest, et Igor Gräzin poliitikast loobub, saime meie teada alles siis, kui Riigikogu valimisnimekirju koostasime," ütles Keldo Delfile.

"Kuigi Gräzin loobub poliitikast ja astub vastu uutele väljakutsetele oma elus, on ta endiselt Reformierakonna ja meie meeskonna liige. Soovime Igorile oma uutes tegemistes palju edu," lisas partei peasekretär.

Keldo sõnul andis Gräzin valimisringkonna koosolekul teada, et ei soovi rohkem kandideerida. Mingit täpsemat põhjendust Gräzin Keldo kinnitusel ei nimetanudki.

Küsimusele, kas Reformierakonna ja Gräzini vahel on olnud lahkhelisid, vastas Keldo eitavalt. "Eks Igor on alati olnud värvikas oma väljaütlemiste poolest, aga mingeid lahkhelisid küll ei ole," sõnas ta.

Kolme kuu pärast toimuvatel riigikogu valimistel praegune eurosaadik kandideerida ei kavatse. Gräzin ütles, et Eestist eemal oldud ajaga on tal hakanud uusi mõtteid tulema. Ta selgitas, et huvi poliitika vastu on ajaga leigemaks läinud ja tal on soov teha elus muud.

„Vähesed on tähele pannud, aga ma aitan kirikus läbi viia jumalateenistusi ja ma olen vastu võetud vikaariõppesse. See on omaette töö. Peale selle õpetan ma Tallinna Ülikoolis juurat, õiguseetikat ja õigusfilosoofiat,” ütles Gräzin.

Tõuge poliitikast loobuda on Gräzini sõnul lahkukasvamine Reformierakonnast. Erakond ei ole enam selline, nagu see alguses oli. „Riik on muutunud ju äriettevõtteks,” ütles ta erakonna muutunud põhimõtete kohta. Gräzin möönis, et on saanud ka teistelt erakondadelt pakkumisi, aga ta ei ole huvitatud. Ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pole tema jaoks õige, nende majandusprogrammi peale rehmab Gräzin käega.