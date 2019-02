Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo: peaminister tegeleb valitsemise asemel kampaaniaga

"On ootuspärane, et kiire majanduskasvu ajal, kui riigivalitsemine on pandud pausile, on peaministril aega tegeleda oma populaarsuse tõstmisega tegeledes riigivalitsemise asemel valimiskampaaniaga," ütles Keldo Delfile.

Keldo sõnul on riigikogu valimistel siiski oluline erakondade programm ja tuleviku plaan Eesti jaoks. "Täna näitavad arvamusküsitlused, et valimistel tuleb teha valik kahe suuna vahel. Reformierakond tahab Eestile parempoolset, läänemeelset ja avatud poliitikat ning valijatel, kes seda samuti soovivad, tuleks kindlasti valima tulla, sest teised populaarsemad parteid seda suunda ei hoia," sõnas ta.