Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo: Korobeinik lahkus erimeelsuste tõttu kodakondsusküsimustes

Juba siis, kui Andrei Korobeinik meie erakonnast lahkus, ütlesime, et põhjuseks on erimeelsused kodakondsusküsimustes. Korobeinik rõhutas ka siis, et tema arvates tuleks hallide passide hulka vähendada ja küllap on ta Keskerakonnas leidnud sellele ideele rohkem toetajaid, sama juttu on rääkinud ka Yana Toom. Reformierakond on endiselt seisukohal, et Eesti kodakondsuse saamise alused peavad jääma samaks. Muide, halle passe antakse juba aastaid välja ainult juhul, kui vanemad selleks ise soovi avaldavad.

Küll oleme nõus Korobeiniku ja Sooääre mõttega, et sünnijärgsed Eesti kodanikud saaksid Eesti kodakondsuse säilitada ka siis, kui neil on ka mõne meile sõbraliku riigi kodakondsus. Selle sisuga Reformierakonna algatus hääletati teiste seas Keskerakonna häältega septembris riigikogu menetlusest välja. Aga oleme selle uuesti sisse andnud, nii et õige pea tekib võimalus kontrollida, kui veenvad Keskerakonna uute kandidaatide sõnumid keskerakondlastele on.