Reformierakonna noortekogu üheksa liiget toetavad esimehe valimistel Kristen Michalit

Reformierakonna noortekogu üheksa liiget leiavad, et õige valik erakonna esimeheks on Kristen Michal.

"Toetame Kristenit eeskätt tema juhtimisvõimekuse ja erakonna arendamise kogemuse tõttu," seisab noortekogu liikmete toetusavalduses.

"Kristen on andnud olulise panuse Reformierakonna tänasele edule, seal hulgas valimisvõitudele. Ta on aidanud üles ehitada Reformierakonda. Hetkel juhib ta erakonna kõige suuremat piirkonda Tallinnat, kus on saavutanud märkimisväärset edu," ütlevad noored.

"Arvestades poliitilist olukorda vajame otsekohest ja tugevat juhti, kes suudaks pakkuda valijatele alternatiivi tänasele vasakvalitsusele. Eesti inimesed on mitmetel valimistel avaldanud toetust parempoolsele poliitikale ning nüüdsest esindab seda Eestis ainult Reformierakond. Samuti on ta majandusministrina näidanud, et suudab säilitada külma pead plahvatusohtlikes olukordades, olgu selleks siis riikliku lennufirma pankroti tagajärgedega tegelemine või hoopis madala naftahinnaga kaasnenud Ida-Virumaa tööstuse probleemide leevendamine," seisab avalduses.

Pöördumisele kirjutasid alla:

Erkki Keldo (Reformierakonna Noortekogu esimees)

Sander Andla (Reformierakonna Tallinna noorteklubi juht/Noortekogu juhatuse liige)

Anett Numa (Reformierakonna Noortekogu juhatuse liige)

Else Källo (Reformierakonna Noortekogu juhatuse liige)

Karel Veema (Reformierakonna Noortekogu juhatuse liige)

Sigrid Sikk (Reformierakonna Ida-Virumaa noorte juht)

Triinu Trahv (Reformierakonna Tartu noorteklubi juht)

Robert Sandberg (Reformierakonna Tallinna noorteklubi juhatuse liige)

Katarina-Elisabeth Saage (Reformierakonna Tartu noorteklubi juhatuse liige)