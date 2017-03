Reformierakonna linnapeakandidaat endiselt valimata: kas Michali kõrvale kerkivad "mustad hobused"?

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat pole veel valitud ning näiteks keskerakondlane Jaanus Karilaid spekuleerib, et Kristen Michali asemel võib selleks kerkida Hanno Pevkur või Kaja Kallas. Michal ütleb, et keskerakondlased tekitavad intriige vaid seetõttu, et kardavad oma võimupositsiooni pärast.

Kui jaanuari hakul valiti Reformierakonna sisevalimistel uueks esimeheks Hanno Pevkur, tundus üheselt selge, et linnapeakandidaadiks saab Pevkuri paremust tunnistama pidanud Kristen Michal. Ta kinnitas oma valmidust ja toetust avaldas ka Pevkur ise.

Pea kolm kuud hiljem pole partei Tallinna piirkonnaorganisatsioon endiselt kandidaati kinnitanud. Kristen Michal sõnab Delfile, et praegu on erakonnas käsil üldine programmi koostamine. "Käivad kohtumised ekspertidega ja aprilli lõpus on tulemas suurem üritus, kus ideid arutame ja osa ka avalikkuse ette toodud saab."

Ta ütleb, et lõplikud nimekirjad kinnitatakse augustis, kuid ringkondade eestvedajad arutatakse läbi kevadel. Ta lisab, et valimisteni aega veel on ja kui asjad täpselt paigas, siis jagatakse seda ka avalikkusega.

Karilaid: Krossi edu Michal korrata ei suudaks

Keskerakondlasest riigikogulane Jaanus Karilaid kirjutas täna hommikul Facebookis, et suure tõenäosusega vahetab Reformierakond linnapeakandidaadi välja. Ta märkis, et Reformierakonna sees on rahuolematus tagatoa kokkuleppe pärast, mis andis kandidaadi koha Michalile. "Paljud kogenud reformierakondlased peavad loomulikuks, et sellise poliitilise positsiooni võtaks uut algust lubanud Pevkur või puhta lehekesena näiv Kaja Kallas. Mõlemad vähemalt tunduvad eemal olevat Reformierakonda saatvatest korruptsioonikahtlustuste varjudest," hindas ta. "Korruptsiooniprobleemi tõstmine kampaania keskmesse ei laseks Kristen Michalil korrata isegi Eerik-Niiles Krossi "sähvatust" neli aastat tagasi."

Michal viitab Keskerakonna luukeredele

Michal torkab vastu, et Keskerakond intrigeeriks kasvõi särgi seljast, kui see aitaks varjutada nende tegelikke probleeme - näiteks kehtiv lepe Ühtse Venemaaga, Ratase visiit idanaabrite juurde ning korruptsioonikahtlused Tallinnas. "Õigupoolest usuks ma rohkem, et Karilaid, kellel väga isiklik seos Tallinna propagandaaparaadiga, tunneb muret selle pärast, et kas sellisel taustal õnnestub Tallinnas ainuvõim säilitada."

Michal lisab, et kui nemad võimule saaks, siis pandaks kesktelevisioon kohe kinni ning loobutaks ka muust rahalaristamisest. "Prügiäri, linnahalli hangete teema ja palju muud kinnitab, et jutt uuest Keskerakonnast Jüri Ratasega on umbes sama uus kui kevadel lume alt välja sulav üksik kummik."