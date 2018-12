Reformierakonna liikmete sisehääletusel Euroopa Parlamendi nimekirja asjus jäi Rõivas viiendaks

Reformierakonna liikmete eelistus oli sisehääletusel järgmine:

1. Andrus Ansip

2. Urmas Paet

3. Hanno Pevkur

4. Maris Lauri

5. Taavi Rõivas

Rõivas on endale eesmärgiks seadnud just Euroopa Parlamenti saamine. Euroopa Parlamendi valimistel on avatud nimekirjad, mistõttu hea häältesaak tagab koha, aga nimekirjas kõrgemal positsioonil oleval kandidaadil on ikkagi paremad võimalused.

Täna hommikul kogunes Reformierakonna nimekirjatoimkond, mis arutas nii riigikogu kui Euroopa Parlamendi valimisnimekirja. Kolmapäeval arutab valimisnimekirjasid Reformierakonna juhatus. Heakskiitmise järel need avaldatakse.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et erakonnaliikmetel paluti hääletusel otsustada, kes võiksid olla üheksaliikmelises Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimisnimekirjas. Nimekirja järjestuse paneb kokku nimekirjatoimkond, järjekorda liikmed ei hääletanud.

Rõivas kommenteeris, et tegelikult on Euroopa Parlamendi valimisnimekiri juba nimekirjatoimkonnas valminud, esimene on Ansip, teine Rõivas, kolmas Paet. See nimekiri saadeti ka liikmetele hääletuseks. Erakonna liikmed oma hääletusel hääletasid seda, kes on need üheksa inimest, kes mahuvad Reformierakonna valimisnimekirja.

Sarnasel moel hääletavad erakonna liikmed tema sõnul ka pääsu ringkonnanimekirjadesse.