Reformierakonna kommunikatsioonijuhiks saab tuntud telemees Kajar Kase

Alates 1. juunist alustab Reformierakonna kommunikatsioonijuhina tööd senine ERR-i saate "Ringvaade" pikaaegne vastutav toimetaja Kajar Kase.

Kajar Kase sõnul on ta maailmavaatelt alati olnud liberaal. "Mul on hea meel, et saan selles ametis aidata ellu viia poliitikat, mis võimaldab Eesti inimestel oma elus ise valikuid teha," sõnas Kase.

"Kajar on Eesti meediamaastikku väga hästi tundev inimene, kes on tugev täiendus Reformierakonna ägedale meeskonnale," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Senine erakonna kommunikatsioonijuht Ave Tampere lahkub ametist omal soovil 31. mail.

Kase on teinud saates ka mitmeid põnevaid eksperimente, neist viimane oli see, kui ta laskis end elektrišokiseadmest taser säristada.