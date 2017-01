Reformierakonna fraktsiooni aseesimeheks valiti Lauri Luik

Reformierakonna fraktsioon valis Delfi andmetel täna ühehäälselt teiseks aseesimeheks Lauri Luige. Aseesimehena jätkab ka Maris Lauri.

Reformierakonna fraktsioon püüdis teist aseesimeest valida ka esmaspäeval, siis kandideeris värske erakonnajuhi ettepanekul Valdo Randpere, kelle kandidatuur ei saanud aga fraktsioonikaaslaste toetust. Uus aseesimees jäigi tol korral valimata, sest suurem osa fraktsiooni liikmeid jäi Randpere üle hääletamisel erapooletuks.

Hanno Pevkur sai hiljuti sisevalimistel Reformierakonna esimeheks. Ta võitis valimistel Kristen Michalit ja sai ka Michali järel fraktsiooni esimeheks. Erakonna fraktsioonil on kaks aseesimeest, üks neist on Maris Lauri ja teine nüüdsest Lauri Luik.

„Olen pühendunud, et teha oma tööd nii hästi kui suudan, panustades aastatega saadud kogemustega. Pean väga tähtsaks seda, et Reformierakond suudaks ka opositsioonis olles seista jõuliselt liberaalsete väärtuste eest,“ lausus riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Lauri Luik.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Hanno Pevkuri sõnul on tal hea meel, et fraktsioon üksmeelselt Lauri Luike toetas.

„Lauri on 17 aastat panustanud Reformierakonna edusse ja viimased kümme aastat olnud riigikogu liige. Ta tunneb hästi nii erakonnakaaslasi kui parlamendi toimimist ja saab fraktsiooni aseesimehe tööga kindlasti edukalt hakkama,“ lausus Pevkur.

Fraktsiooni esimees lisas, et Reformierakond keskendub edaspidi kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valmistumisele ja riigikogus valitsuse konstruktiivsele kritiseerimisele ning rumalate otsuste ärahoidmisele.

„Reformierakonnas toimuv on olnud juba mõnda aega avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all. Kahjuks ei ole mitmed erakonnakaaslased jäänud üksteise suhtes alati hea maitse piiridesse ning emotsioonid on löönud üle pea. Erakonna esimehena on mul selle pärast kahju. Ma usun, et nüüdsest jätkub meeskonnatöö ning keskendume Eesti elu edasiviivatele tegevustele,“ märkis Pevkur.

30-liikmeline Reformierakonna fraktsioon on riigikogu suurim saadikurühm.