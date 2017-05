Reformierakonna esimees peab võimalikuks koalitsiooni EKRE-ga

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas, et erakond on valmis kõigi parlamendierakondadega, sealhulgas ka Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE), valitsust moodustama.

„Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes,“ kinnitas Reformierakonna juht Hanno Pevkur Delfile, et erakonnakaaslase Kristen Michali eilne Facebooki sissekanne, milles ta andis mõista, et Reformierakonna, IRL-i ja EKRE vahel võiks kaaluda valitsuse moodustamist, polnud vaid uitmõte.

Pevkur märkis, et hääli jääks kolmel erakonnal valitsemiseks väheks (kokku on neil kolme peale parlamendis 51 häält), kuid kinnitas, et kedagi välistama ei hakata.

„Poliitikas ei ole mõistlik kõiki uksi lukku lüüa ja loomulikult — iga erakond peab oma seisukohti kaitsma. Me oleme olnud Keskerakonnaga valitsuses siis, kui nemad tahtsid astmelist tulumaksu kehtestada, ja meie seda ei võimaldanud. Nüüd on neil partnerid, kellega nad said seda teha. Küsimus on, millistel tingimustel koalitsiooni minnakse ja mis on koalitsioonilepingu sisu,“ selgitas Pevkur.

Reformierakonna esimees nentis, et tegemist on vaid spekulatsiooniga, kuid lisas, et kui tänane valitsus omavahel hakkama ei saa, siis loomulikult on Reformierakond valmis valitsusvastutuse võtma.

Pevkuri hinnangul on uues koalitsioonis juba täna probleemid ja IRL-i uus esimees seisab kohe raske valiku ees. „Esimehekandidaad Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder on mõlemad toetanud ühisdeklaratsioonide allesjäämist tulumaksu tagastamisel. Teatavasti on koalitsioonis kokku lepitud, et need kaovad. Järgmisel nädalal on riigikogu suures saalis Reformierakonna ettepanek ühisdeklaratsioonide taastamiseks. Siin on kohe näha, kas nende sõnad ja teod lähevad kokku. Mõlemad on öelnud, et uusi makse nad ei tahaks Eestis väga näha ja samas olemasolev koalitsioon kehtestab kuus uut maksu. Selles mõttes saab uuel valitaval esimehel olema päris kõva väljakutse oma väljaöeldu ka tegudesse panna.“

Michal: miks mitte kaaluda parempoolset valitsust?

„ERR-is on värsked erakondade toetusnumbrid. IRLi ainus pääsetee on valitsusest lahkuda ja liituda parempoolse valitsusega. Valitsus jääb esimest korda märgatavalt alla opositsioonile oma toetuses. Ja trend jätkub — ettevõtjate tänane sõnum majanduskeskkonna halvendamise kohta tugev. Nagu on värske pilt Olgast ja Oudekkist, nelkidega. IRL — let`s make Estonia great again?,“ kirjutas Michal eile Facebookis.

Sissekande all küsiti Michalilt, kas Reformierakond plaanib koalitsiooni EKRE-ga. Reformierakonna juhtpoliitikud on varasemalt EKRE-t teravalt kritiseerinud. Näiteks möödunud aasta aprillis nimetas toonane peaminister ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas EKRE tegemisi näiliseks patriotismiks ning sisuliselt isolatsioonipoliitikaks. Rõivas tõi murelikult välja ka EKRE poliitikute ideed, et Eesti peaks Euroopa liidust välja astuma ning et meil ei ole Euroopa solidaarsust vaja.

Ka Pevkur ise on siseministrina pidanud vastama EKRE poliitikute küsimustele pagulaste ja illegaalsete immigrantide teemal ning valitsuse seisukohti kaitsma.

Michal küsis Facebooki arutelus aga vastu, et miks mitte kaaluda parempoolset valitsust. „Võimalus võib alata juba IRLi kongressist,“ teatas ta.

Michal nõustus vestlusvoos, et Reformierakonnal võib valitsuse moodustamine EKRE-ga olla keeruline. „Ei sünni ükski vaidluseta, ega püsi ühisosata. Aga riigi kohmerdamist majanduses nähes ning lisades sinna nelkidega riigikogu liikmed…, võib vaev uue valitsuse tegemisel Eesti jaoks vajalik olla. Ja poliitikavaatlejale paistab, et see ühisosa sellel valitsusel, eriti IRLi jaoks on olematu,“ põhjendas Michal.