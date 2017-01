Reformierakonna ametist lahkuv peasekretär: minu viimane tööpäev on täna ja sellega minu töösuhe peasekretärina lõpeb

Reformierakonna üldkogu Kõue mõisas Foto: Raul_Mee

Homsest Reformierakonna uueks peasekretäriks saama pidanud Rait Pihelgas teatas eile ootamatult, et loobub isiklikel põhjustel ametist. Senine peasekretär Reimo Nebokat kinnitas, et tema viimane tööpäev on täna.