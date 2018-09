Reformierakondlased on nördinud: Tallinna linnavalitsus ei toeta lasteaedades eestikeelsele haridusele üleminekut

Septembri alguses esitasid reformierakondlased otsuse eelnõu, kus märgitud, et Tallinna linnavalitsus peaks ühtlustama haridussüsteemi. "Valmistada Tallinnas ette eestikeelsele õppele üleminek alates lasteaiast üleminekuperioodiga 5 aastat (2019-2024)," seisis seal.

Linnavalitsuse istungi protokollis on kirjas, et sisuliselt linnavalitsus seda eelnõu ei toeta (ametlikku otsust veel pole). Märgitakse, et haridussüsteem on ühtne praegugi. Põhjendusena viidatakse, et linnavolikogu võttis nelja aasta eest vastu otsuse, millega lubatakse osades lasteasutustes või nende rühmades läbi viia õppe- ja kasvatustegevust vene keeles. "Nendes lasteasutustes või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, on lastele tagatud eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel," on kirjas põhjenduses.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal märgib, et kui Keskerakond ei asu ühtäkki ootamatult pooldama Reformierakonna ideed alustada eestikeelse haridusega lasteaiast alates, siis läheb eitav hoiak eeldatavalt oktoobri teises pooles arvestamiseks Tallinna linnavolikogule, kus teemat arutatakse haridus- ja kultuurikomisjonis ning seejärel langetab otsuse volikogu.

"Keskerakonna linnavalitsus venitab igal võimalusel eestikeelsele haridusele üleminekul. Ideel alustada eestikeelse õppega juba lasteaiast on märgatav toetus nii eestlaste kui mitteeestlaste hulgas. Keskerakond, soovides rääkida erinevates keelerühmades erinevat juttu, läheb vastuollu oma valijate soovide, noorte parema tuleviku valikute ning Eesti majanduse ja julgeoleku huvidega. Keskerakond on selle võitluse ette kaotanud, ükskõik kaua venitada, ei ole alternatiivi Eestis eestikeelsele õppele lasteaiast alates,“ leiab Michal.