Reformierakondlased kritiseerivad nimevahetust, ent nende juhitud valitsus käiski välja idee töötukassa töökassaks nimetada

Paet ütles, et siin pole midagi vastuolulist. "Ma pole kriitiline niivõrd nimevahetuse suhtes, kuivõrd selle summa suhtes, mida plaanitakse selleks raisata. Sellise rahakuluga seda teha ei tohiks. Nii nagu juba eile ütlesin, on sotsiaalministeeriumi haldusalas hulk rahapuuduses vaevlevaid valdkondi. Ja selles kontekstis on ligi miljoni euro raiskamine ametiasutuste nimevahetuseks lihtsalt küüniline.

Lisaks pole tegemist sotsiaalvaldkonna kõige pakilisema probleemiga."

Endine peaminister Taavi Rõivas lisab omalt poolt, et talle näib, et ministrid ja kassade juhid ei ole saanud aru inimeste pahameele põhjusest. "Küsimus ei ole mitte nimevahetuses, vaid külluslikuna planeeritud kuludes. Igaüks, kellele on usaldatud õigus otsustada maksumaksja raha kasutuse üle, peab selle õigusega hoole ja vastutustundega ümber käima. Kahe asutuse nime on võimalik vahetada ka selleks miljon eurot kulutamata," selgitab ta.

"Minul isiklikult ei ole midagi selle vastu, kui haigusest saab nimes tervis ning töötusest töö. Ehk peegeldabki asutuste sisu ja eesmärke paremini. Tehke see ilma raha tuulde pildumiseta ning olen kindel, et lahtub ka inimeste pahameel."