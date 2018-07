Reformierakondlased kritiseerivad nimevahetust, ent nende juhitud valitsus käiski välja idee töötukassa töökassaks nimetada

Kuigi reformierakondlased materdavad praegust hirmkallist plaani haige- ja töötukassa nimi vahetada, on vähemasti teise puhul neil omal suur roll.

2014. aastal sõlmisid Reformierakond ja sotsid koalitsioonilepingu, kus öeldud: "Toetame aktiivseid tööturumeetmeid ja elukestvat õpet tööinimestele, nimetame Töötukassa Töökassas. Loome tööturuteenuse, mis lubab Töökassa ja tööandjate toel ennetada töötuks jäämist regulaarse täienduskoolituse abil." Antud koalitsioon oli võimul 2014. aasta märtsist kuni 2015. aasta märtsis toimunud riigikogu valimisteni.

Kuigi idee pärineb Reformierakonna juhitud valitsuselt, ollakse praegu väga kriitilised. Näiteks Aivar Sõerd märkis: "Töötukassa nimemuutmise asemel tuleks hoopis langetada töötuskindlustuse makse määra."

Urmas Paet aga ütles eile Delfile, et keegi on Eesti tegelikust elust

olulisel määral võõrdunud: plaan kulutada miljon eurot riigiasutuste nimevahetusele saab põhineda küll vaid kuumadest ilmadest tingitud mõtlemisvõime kaotamisel. "See on uskumatu, et Eesti riigivõimu juures olijad saavad üldse millegi nii jaburaga välja tulla, et kulutada ligi miljon eurot lihtsalt haigekassa ja töötukassa nimevahetusele. Mingi reaalsustaju ja vastutustunne võiks siiski olla," lisas ta.

Delfi uuris täna, kas kriitika pole veidi vastuoluline: Reformierakond selle mõtte (vähemasti töötukassa puhul) ise ju välja pakkuski algselt.