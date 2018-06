Reformierakondlane: tänane linnavõim püsib ühel ja kõigil keskerakondlaste häältel

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni asejuht Õnne Pillak kommenteeris, et Tallinna linnas olevad probleemid nõuavad juhtkonna muutust.

Edgar Savisaar peatas kehva tervise tõttu kolmeks kuuks oma linnavolikogu liikme volitused, mistõttu opositsioonisaadikuid on nüüd linnavolikogus 39 Keskerakonna 40 vastu. Piisab ühe keskerakondlase ülehüppamisest, et linnapea Taavi Aas kaotaks oma koha.

Pillak kommenteeris, et probleemid Tallinna juhtimises on süsteemsed ja ta jagas Päevalehe juhtkirja arvamust, et probleemid lahenevad linna juhtkonna muutusega.

"Meie tegevuse esimene eesmärk on tugev opositsioon, kes suudaks esitada lahendusi ja hoida koos ajakirjandusega survet ainuvõimul. See tähendab 38 saadikut koos tegutsemas, nagu on ka juba nähtud," teatas Pillak.