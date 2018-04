Reformierakondlane Remo Holsmer lahkub riigikogust erasektorisse

“Riigieelarvete kõrval tooksin olulisima seadusena, mille juhtivmenetleja Riigikogus olin, välja maksupettuste vähendamiseks loodud käibemaksudeklaratsioonide esitamise nõude,” lisas Holsmer “See oli meeletult konfliktne ja väga paljusid osapooli puudutav reform. Vabariigi President ei kuulutanud seadust välja ning pidime seda protsessi kaks korda tegema. Aastad on näidanud, et tänu sellele reformile on maksukeskkond muutunud märksa ausamaks ning riigieelarvesse on laekunud sajad miljonid eurod rohkem raha.”

Remo Holsmer asub mai teisest poolest tööle Cramo Estonia AS-i juhatuse liikme, arendusdirektorina. Cramo Estonia on osa Cramo Grupist, mis on Euroopa viie suurima ehitusseadmete rendiettevõtte seas ning mille aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Cramo Grupis töötab ca 2500 inimest, Cramo Estonias on üle 160 töötaja ja 20 rendipunkti üle terve Eesti.

Remo Holsmer oli Riigikogu eelmises koosseisus Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. 2015. Riigikogu valimiste järgselt oli ta rahanduskomisjoni esimees, hetkel on ta rahanduskomisjoni aseesimees. Alates 7. maist tuleb Holsmeri asemele Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni Peep Aru, kes on olnud varasemalt ka X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige.