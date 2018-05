Reformierakondlane Deniss Boroditš keeldub Taavi Aasa ametist kangutamast, ta peatas oma volitused linnavolikogus

Kunagi Keskerakonda kuulunud praegune reformierakondlane Deniss Boroditš lahkus ajutiselt Tallinna linnavolikogust, kuna pole nõus linnapea Taavi Aasa umbusaldama.

Homme hääletatakse volikogus selle üle, kas Aas saab linnapeana jätkata. Siiani on paistnud, et opositsioon seisab ametist tagandamise osas ühiselt, aga on erandeid.

Rus.err.ee kirjutab, et Deniss Boroditš peatas ajutiselt oma volitused ja tema asemel nimetati linnavolikogu liikmeks Ants Leemets kuni 4. augustini.

Boroditš põhjendas, et töötas Aasaga koos neli aastat ja tunneb teda kolleegina hästi. "Ei tahtnud tema ametist lahkumise poolt hääletada. Tean teda kui ausat ja vastutustundlikku inimest. Ei usu, et tema ametist tagandamine lahendab korruptsiooniga seotud probleemid," märkis ta.

Kristen Michal sõnas Delfile, et kergest see Aasale ei too. "Kergendust see Taavi Aasale ei too, Deniss peatas töö volikogu liikmena, kuna on isiklikult Aasaga koos töötanud ja oleks tundnud ebamugavust teda umbusaldades. Inimlikult mõistan tema palvet, korrektne on sellest varakult teada anda ning asendust paluda, Tallinna volikogus selline võimalus on.

Keskerakonnal on volikogus 40 kohta, opositsioonil 38.